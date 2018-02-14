Финансы / Страхование

У крупнейших страховщиков начали падать сборы

В этом году улучшений ждать не стоит, предупреждают эксперты
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Крупные страховые компании начали подводить итоги 2017 г. Он оказался для них неудачным, следует из их сообщений.

«Ингосстрах» сократил сборы на 9% до 83,7 млрд руб. Его гендиректор Михаил Волков называет спад прогнозируемым: «В большей степени это связано с нашим консервативным подходом в части рынка ОСАГО, к которому мы относимся очень аккуратно». Сборы «Ингосстраха» по ОСАГО за 2017 г. сократились, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), на 22% до 22 млрд руб.

Еще аккуратней относится к рынку ОСАГО его многолетний лидер, «Росгосстрах». Чтобы выбраться из многомиллиардных убытков, он целенаправленно сокращал свою долю, в 2015 г. составлявшую прочти 40%, и в IV квартале 2017 г. довел ее до 10%. Поэтому в 2017 г. он, по предварительным данным, собрал 79,4 млрд руб. премии, сообщил представитель «Росгосстраха» (окончательные данные еще не собраны). Это на 36,5% меньше, чем в 2016 г.

Новым лидером ОСАГО стала «РЕСО-гарантия». Ее сборы на этом токсичном рынке прибавили 2,1% до 36,1 млрд руб., а общая премия в прошлом году выросла на 1% до 89,2 млрд руб. Такая динамика объясняется кризисом в экономике и отсутствием роста продаж машин, сказал замгендиректора компании Игорь Иванов.

Результаты снижаются не у всех. Сборы СК «Макс» выросли на 82% до 22,2 млрд руб. Такой результат связан с победой компании в ряде крупных конкурсов по обязательному государственному личному страхованию, уточнил исполнительный директор компании Андрей Мартьянов. Без учета выигранных компанией «Макс» тендеров МВД и Росгвардии сборы компании выросли бы на 22% – примерно до 14 млрд руб., уточнил представитель страховщика. «ВТБ страхование» ожидает роста сборов на 27% до 81 млрд руб., говорит его представитель. Основной вклад в прирост сборов обеспечило банковское страхование, а также продажи медицинских и имущественных страховых продуктов, добавляет он.

Падение сборов у крупных страховщиков свидетельствует о стагнации рынка: без учета страхования жизни он фактически не растет, отмечает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперта РА» Алексей Янин. «По итогам 2018 г. мы также не ожидаем заметного роста рынка», - говорит Янин.

Центробанк также считает страхование жизни сейчас «единственным значимым драйвером страхового рынка», отмечал он в обзоре.

Однако и у страховщиков жизни ситуация тоже стала ухудшаться. В 2017 г. этот рынок вырос на 53,3% до 328,5 млрд руб., следует из опубликованных в среду данных Ассоциации страховщиков жизни. Однако темпы прироста рынка страхования жизни год к году замедлились, считает президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. К тому же большая часть рынка страхования жизни пришлась на инвестиционное страхование жизни — порядка 210 млрд руб. Последнее банки агрессивно продают под видом депозитов.

При этом размер выплат у страховщиков в 2017 г., напротив, возрос: у «Ингоссстраха» - на 3%, у «РЕСО-гарантии» - на 10%. У «Росгосстраха» за счет сокращения ОСАГО выплаты сократились на 14% до 84 млрд руб., но впервые превысили сборы.

«Альфастрахование», «Согаз», ВСК и «Согласие» на запросы «Ведомостей» не ответили.

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