«Росгосстрах» хочет создать нового страховщика жизни

Своего страховщика жизни у «Росгосстраха» сейчас нет Дмитрий Новожилов / Ведомости

«Росгосстрах» может создать собственного страховщика жизни, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Сейчас «Росгосстрах» предлагает клиентам продукты «РГС жизнь». Но если раньше это были родственные компании, то теперь у них разные акционеры, говорит он. «Росгосстрах» хочет предложить своим клиентам и клиентам своего акционера – группы «Открытие» – собственные продукты страхования жизни, следует из слов его представителя.

Страхование жизни – быстрорастущий сегмент, объясняет представитель «Росгосстраха». А ЦБ отмечал, что страхование жизни является «единственным значимым драйвером страхового рынка».

Представитель «Росгосстраха» не стал говорить, на какой размер сборов претендует новый страховщик жизни. За девять месяцев прошлого года (статистики за год еще нет) в целом по рынку сборы по страхованию жизни выросли на 56,8% до 229,4 млрд руб., следует из данных Ассоциации страховщиков жизни. По итогам 2017 г. рынок страхования жизни превысит 300 млрд руб., прогнозировал директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук.

Собственного страховщика жизни «Росгосстрах» лишился еще в конце 2016 г. Тогда готовилась продажа «Росгосстраха» группе «Открытие». Контролировавший и самого страховщика, и «РГС жизнь» Данил Хачатуров продал 100% последней компании «Рэдванс». Ее бенефициар – Алхас Сангулия, давний партнер и друг Хачатурова. Из данных СПАРК следует, что сейчас «РГС жизнь» принадлежит компании «Лайф инвест», в которой у Сангулии 3%. А «Росгосстрах» – банку «ФК Открытие», санацией которого занимается ЦБ.

Несмотря на это, «РГС жизнь» продолжает продавать полисы по инвестиционному и накопительному страхованию жизни в офисах «Росгосстраха» и «ФК Открытие». Если «Росгосстрах» решит создать своего страховщика жизни, то «РГС жизнь» может потерять эти каналы. Представитель «РГС жизнь» не стал говорить, какая доля в продажах приходится на офисы «Росгосстраха» и «ФК Открытие».

Интерес «Росгосстраха» к созданию своего страховщика жизни логичен, считает заместитель директора группы рейтингов АКРА Евгений Шарапов. Наиболее успешная стратегия для страховщика жизни – продажа своих продуктов в банках с большим размером средств, привлеченных от физлиц. «На 1 января этого года совокупная депозитная база Бинбанка, «ФК Открытие» и «Росгосстрах банка» (все вошли в периметр Фонда консолидации банковского сектора ЦБ. – «Ведомости») составляет около 850 млрд руб., – указывает Шарапов. – Больше только у Сбербанка и ВТБ».

«Росгосстрах» не единственный, кто за последние несколько месяцев заявил о планах создания своего страховщика жизни. В январе ЦБ выдал «дочке» Россельхозбанка – компании «РСХБ – страхование жизни» лицензию на добровольное страхование жизни и добровольное личное страхование. На этой неделе об интересе к рынку страхования жизни заявила ФГ БКС, которая уже зарегистрировала дочернюю компанию и готовит пакет документов для получения лицензии ЦБ.

«Ведомости» ожидают комментариев «ФК Открытие» и Центробанка.