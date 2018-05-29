ЦБ не удержал корпоративные деньги

В апреле юридические лица забирали средства из банка «ФК «Открытие» Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Банк «ФК «Открытие», находящийся на санации в Фонде консолидации Центробанка, в апреле зафиксировал отток средств юридических лиц. За месяц компании забрали из банка 38,8 млрд руб., и к 1 мая в банке оставалось 297 млрд их средств, следует из отчетности банка. Население же продолжало нести деньги в этот банк – за апрель вклады выросли на 5,6 млрд и достигли 448,4 млрд руб.

В основном отток средств юридических лиц из банка «ФК «Открытие» обеспечили нерезиденты, указывает аналитик Fitch Александр Данилов, и это необязательно рыночные депозиты: «Не исключено, что «ФК «Открытие» просто «расшил» размещения внутри группы».

Отток корпоративных денег зафиксировал и банк «Траст»: за месяц их стало меньше на 28 млрд руб., к 1 мая в банке осталось 11,3 млрд. Снижение связано с тем, что в апреле «Траст» списал 28 млрд руб. депозита бывшего акционера – «Открытие холдинга», указывает Данилов.

Эти деньги холдинг получил в 2015 г. от Агентства страхования вкладов (АСВ) на санацию «Траста» и сразу же разместил на депозите в банке. В августе 2017 г. холдинг потерял контроль над банком: вместе с «ФК Открытие» «Траст» был передан на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. «Траст» вернул деньги АСВ, но холдинг все равно остался должен по этому кредиту.

В отличие от «ФК «Открытие», «Траст» зафиксировал отток средств и со счетов населения: за месяц люди забрали 6 млрд руб., к 1 мая на счетах осталось 75,7 млрд руб. Небольшой отток может быть связан с новостным фоном, а именно намерением ЦБ сделать из «Траста» фонд плохих активов, указал Данилов.

«Ведомости» направили запрос в «ФК «Открытие» и «Траст».

За апрель размер депозитов и средств на счетах организаций в пассивах банков сократился, по данным ЦБ, – на 1,7% – и составил 25,2 трлн руб. Вклады населения, напротив, выросли на 1,1% и достигли 26,7 трлн руб. Доля вкладов населения в пассивах банков стабильно превышает долю корпоративного фондирования, по данным ЦБ, на 1 мая на эти два источника приходится 30,9% и 29,2%.