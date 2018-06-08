Банк «Открытие» рассказал, каким станет через три года

Банк планирует, что в 2020 г. его прибыль достигнет 68 млрд руб., рассказал его предправления Михаил Задорнов Ярослав Чингаев для Ведомостей

Центробанк хочет к 2021 г. продать 20% акций банка «Открытие» по цене не менее 1,3 капитала, говорится в стратегии банка. Удастся ли это сделать, зависит от макроэкономической ситуации и успешности реализации стратегии, говорит первый зампред ЦБ и председатель наблюдательного совета «Открытия» Ксения Юдаева.

Регулятор санировал «Открытие» в августе прошлого года через свой Фонд консолидации банковского сектора, выделив на докапитализацию 456,2 млрд руб.

Банк планирует, что в 2020 г. его прибыль достигнет 68 млрд руб., рассказал его предправления Михаил Задорнов. За пять месяцев этого года «Открытие» заработал 5,4 млрд руб., сообщил он.

Портфель кредитов населению вырастет за три года с 240 млрд до 550 млрд руб., юрлицам — с 1 трлн до 1,6 трлн руб., говорится в презентации банка. От населения банк планирует привлечь на счета 1 трлн руб., от компаний — около 1,5 трлн.

Лояльность клиентов «Открытия» была низкой даже до санации банка, сказал Задорнов. В презентации говорится, что узнаваемость бренда «Открытие» на 25% ниже, чем в среднем у крупных банков, проникновение продуктов в 2-3 раза ниже среднего по рынку.

«Почему мы рассчитываем на любовь клиентов к 2020 году?» - задает себе вопрос Задорнов. И отвечает: у банка уже сейчас есть ряд инновационных продуктов, и «Открытие» хочет стать банком с «первоклассным клиентским опытом». Рассказывать более подробно, какой опыт смогут приобрести клиенты банка, Задорнов не стал.

Зарплатные проекты станут основным каналом привлечения клиентов, говорит Задорнов. Сейчас в банке 1 млн зарплатных клиентов, будет — 1,6 млн. Населению банк будет предлагать в основном кредитные карты и кредиты наличными, ипотека не будет занимать большую долю в портфеле. В корпоративном сегменте банк сосредоточится на работе с малым и средним бизнесом, которому будет предлагать индивидуальную модель обслуживания, в работе с микробизнесом банк сосредоточится на удаленном digital обслуживании.

Сейчас руководство банка ведет переговоры с бывшими собственниками о правах на бренд. Размер их долга перед банком Задорнов оценивает в несколько сотен миллиардов рублей. Передача бренда позволит его сократить, на баланс банка уже переданы акции ВТБ, Qiwi, Polymetal.