Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4585 от 09.06.2018 под заголовком: Новый сельский банкир

РСХБ возглавил заместитель Дмитрия Патрушева

Предправления банка назначен Борис Листов
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Правительство назначило новым предправления Россельхозбанка Бориса Листова. Он работал первым замом прежнего предправления, Дмитрия Патрушева, нового министра сельского хозяйства России. После ухода Патрушева Листов был и. о., в должность он вступит после утверждения в ЦБ.

Листов пришел в Россельхозбанк в ноябре 2009 г. – за полгода до Патрушева. До того Листов два года представлял Еврейскую автономную область в Совете Федерации. С 2011 по 2017 г. Листов также был председателем совета директоров «Росспиртпрома».

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