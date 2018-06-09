РСХБ возглавил заместитель Дмитрия Патрушева

Статья опубликована в № 4585 от 09.06.2018 под заголовком: Новый сельский банкир

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Листов пришел в Россельхозбанк в ноябре 2009 г.

Правительство назначило новым предправления Россельхозбанка Бориса Листова. Он работал первым замом прежнего предправления, Дмитрия Патрушева, нового министра сельского хозяйства России. После ухода Патрушева Листов был и. о., в должность он вступит после утверждения в ЦБ.

Листов пришел в Россельхозбанк в ноябре 2009 г. – за полгода до Патрушева. До того Листов два года представлял Еврейскую автономную область в Совете Федерации. С 2011 по 2017 г. Листов также был председателем совета директоров «Росспиртпрома».