ЦБ дал 34 млрд рублей на похороны банка «Советский»

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Максим Стулов / Ведомости

Центробанк решил передать часть обязательств и активов санируемого Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) банка «Советский» другой кредитной организации. Об этом регулятор объявил во вторник и отозвал у банка лицензию.

«Советский» передаст обязательства перед кредиторами первой очереди, куда входят вкладчики-физлица (37 млрд руб.), а также второй очереди (включают требования о выплате выходных пособий, заработных плат и др.), сообщил ЦБ. Обязательства перед третьей очередью, куда входят требования компаний, державших средства на счетах в банке, передаваться не будут. Эти требования регулятор оценил в 0,1 млрд руб. и указал, что выяснял, по какой причине компании обслуживались в банке, и пришел к выводу, что счета они закрыть не могут.

У «Советского» не было достаточного количества качественных активов, чтобы передать обязательства перед вкладчиками – всего 9,7 млрд руб. Все остальное – просроченные кредиты на 33 млрд руб., в том числе межбанковский кредит, выданный материнскому Татфондбанку, у которого ЦБ отозвал лицензию еще в марте 2017 г.

Чтобы передать обязательства «Советского», была проведена замена активов на его балансе, следует из ответа представителя ЦБ. Регулятор выдал депозит на 34,2 млрд руб. на пять лет АвтоВАЗбанку (АВБ), также вошедшему в ФКБС. АВБ выкупил у «Советского» проблемные активы «для обеспечения принципа эквивалентности размера передаваемых обязательств стоимости передаваемого имущества». Работу с этими проблемными активами будет вести Фонд плохих долгов, создаваемый на базе банка «Траст» и «Рост банка». Вчера «Траст» и «Рост банк» объединились, сообщение об этом появилось в ЕГРЮЛ. Позже к объединенной структуре присоединится АВБ.