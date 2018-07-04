Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4601 от 04.07.2018 под заголовком: Офис для Альфа-банка

Альфа-банк получит за долги еще один офис в Москве

Ему перейдет бизнес-центр «Авион», который связывают с Борисом Минцем
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Бизнес-центр «Авион» переходит Альфа-банку в счет урегулирования долговых обязательств, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с этим объектом. Еще один утверждает, что сделка уже состоялась. Представители Альфа-банка и компании А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп») от комментариев отказались.

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