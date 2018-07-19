Финансы / Банки

ЦБ ограничит розничное кредитование меньше, чем грозился

Взамен банки должны сами придумать, как выдавать меньше кредитов населению
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ЦБ после совещания с банками пообещал не так жестко ограничить рост потребительских кредитов, рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев на расширенном заседании совета банковской ассоциации «Россия».

На прошлой неделе ЦБ объявил, что собирается с 1 сентября сделать менее выгодной для банков выдачу потребительских кредитов, если их полная стоимость превышает 10% годовых. Для таких кредитов при расчете нормативов будут применяться повышенные коэффициенты риска – это значит, что для них банкам потребуется больше капитала. Чем выше риск, тем ниже значение норматива достаточности капитала.

Сейчас кредит полной стоимостью 10–15% годовых банки учитывают с коэффициентом 100%. С сентября коэффициент для таких кредитов вырастет до 130%, говорилось в проекте инструкции ЦБ. Для кредитов, полная стоимость которых достигает 15–20%, планируется повышение до 150% с действующих 110%, для кредитов под 20–25% годовых – повышение до 180% со 120%. При этом в I квартале банки выдавали кредиты наличными в среднем по ставкам выше 15%, по картам – выше 20% (ставки для кредитов до 100 000 руб. на срок не более года), говорится в материалах регулятора.

ЦБ беспокоит рост портфелей необеспеченных кредитов населению. Этой весной он в среднем составил 17,8% в месяц (в годовом выражении), сообщал Банк России. Доходы населения растут медленнее: их прирост в январе – мае 2018 г. к прошлому году – 5% (в номинальном выражении).

«Как я понял, всех очень волнуют повышенные коэффициенты риска по потребкредитам. Мы вчера провели совещание с представителями банков, были выслушаны аргументы. Мы будем готовы обсудить не такое резкое повышение коэффициентов риска по необеспеченным кредитам, но в обмен на это мы берем предложения от ассоциации по иным мерам, которые могли бы ограничить темпы роста по потребкредитам и не были бы связаны с достаточностью капитала», – заявил Поздышев. По его словам, ЦБ будет обсуждать это в пятницу. «Завтра мы такой аванс индустрии дадим, мы сделаем повышение, но не такое сильное, как заявляли. Но мы ждем от вас предложений по иным мерам, чтобы они могли вступить в силу до конца этого года».

Председатель совета ассоциации банков «Россия» Анатолий Аксаков поблагодарил ЦБ и добавил, что некоторые банки собирались сокращать этот сегмент бизнеса в пять раз из-за грядущих изменений правил игры. Банки уже передали свои предложения, сказал Поздышев.

Самые большие риски в розничном кредитовании возникают тогда, когда банки выдают необеспеченные кредиты наличными на большой срок и на большие суммы, рассказывает предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз. Ранее об этой проблеме говорила первый зампред правления другого розничного банка – «Ренессанс кредита» – Татьяна Хондру. При смене экономического цикла даже хороший заемщик может стать проблемным и не выплатить столь большую сумму, объясняет Хьюз, и риски надо регулировать именно в этой части. А банки, которые выдают кредиты на меньшую сумму, не создают ни макрорисков, ни сложностей для потребителей, считает Хьюз. Соответственно, заключает он, было бы логично дифференцировать подход и повышать коэффициенты рисков на большие суммы кредитов.

Розничное кредитование сейчас – один из немногих прибыльных банковских бизнесов, а сильное ограничение затронет прежде всего специализированные розничные банки, для которых зарплатные клиенты, которым можно предложить кредит по сниженной ставке, не составляют основной контингент, говорит вице-президент АРБ Эльман Мехтев.

Поздышев добавил, что ЦБ наблюдает увеличение в этом году схем, когда рост необеспеченного кредитования связан с ростом высокорисковой ипотеки. «В этом случае первоначальный взнос на самом деле является потребительским кредитом. Мы видим, что объемы увеличиваются, мы видим одновременно взрывной рост ипотеки и необеспеченных потребительских ссуд. Если эти элементы совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков, поэтому мы хотим их начать ограничивать», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»). По словам Поздышева, у некоторых банков это опора для развития, но пока объемы таких кредитов не представляют угрозы.

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