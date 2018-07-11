Статья опубликована в № 4606 от 11.07.2018 под заголовком: Банки перекредитовали россиян
ЦБ мешает банкам выдавать потребительские кредиты
Россияне слишком много занимают, опасается регулятор
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ЦБ видит риски в росте необеспеченных потребкредитов
Евгений Разумный / Ведомости
ЦБ с 1 сентября сделает менее выгодной для банков выдачу потребительских кредитов, если их полная стоимость превышает 10% годовых. Для таких кредитов при расчете нормативов будут применяться повышенные коэффициенты риска – это значит, что для них потребуется больше капитала. Регулятор ограничивает отношение капитала к активам 8%, но активы взвешиваются с учетом риска. Чем выше риск, тем ниже значение норматива достаточности капитала.
Сейчас кредит полной стоимостью 10–15% годовых банки учитывают с коэффициентом 100%. С сентября коэффициент для таких кредитов вырастет до 130%. Это следует из проекта инструкции ЦБ, которую регулятор разместил на сайте 10 июля.
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