ЦБ и ФАС хотят установить минимальную ставку вкладов и уравнять комиссии при переводах

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Руководитель ФАС Игорь Артемьев и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Сергей Портер / Ведомости

Уровень конкуренции на российском финансовом рынке недостаточен, констатируют Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в совместном аналитическом докладе. Ведомства обсуждают меры, которые позволят усилить конкуренцию, следует из текста документа.

Процентный минимум

ЦБ и ФАС обсуждают установление минимально допустимой ставки вкладов для физических лиц, говорится в докладе. Об этом же заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на Международном финансовом конгрессе.

Мера предлагается в том числе для «защиты интересов вкладчиков от необоснованно низких процентных ставок по вкладам», сказано в докладе ЦБ и ФАС.

Именем государства Надо запретить использовать информацию о наличии государственного участия в уставном капитале финансовой организации при рекламе ее услуг, сказано в докладе ЦБ и ФАС. По их мнению, это поможет избавиться от возможности «манипулировать доверием» клиентов банков.

Ведомства обсуждают механизм ограничения ставки вкладов, аналогичный действующему ограничению полной стоимости кредита (ПСК). Сейчас ПСК на момент заключения кредитного договора не может превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение более чем на треть.

При этом предлагается ограничить долю одного банка при расчете среднерыночной ставки вклада 20% (сейчас такая же норма действует и при расчете ПСК). «По ставкам у нас есть мера, которую мы с ФАС поставили к обсуждению, создание такого же механизма, как ПСК, по потребительским кредитам, что ставка не должна отклоняться от средней более чем на 30%, - заявил Швецов (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). - Доминирующие банки не должны демпинговать на рынке вкладов». По его мнению, вкладчики «должны получать справедливую стоимость денег».

«Если в крупных городах высокий уровень конкуренции за вкладчика и граждане имеют возможность выбрать лучшие условия, то в небольших населенных пунктах часто работают всего один или два банка, которые могут устанавливать ставки по вкладам ниже среднерыночного уровня», – говорит управляющий директор по розничным продуктам Абсолют-банка Антон Павлов. Он поддерживает идею ЦБ И ФАС.

Представитель Сбербанка, традиционно предлагающего одни из самых низких ставок на рынке, отказался комментировать действия ЦБ.

Но бывают случаи, когда банк планирует ограничить приток средств клиентов во вклады по причине избытка ликвидности и устанавливает заградительно низкие ставки, особенно в части валютных депозитов, продолжает Павлов: «Вероятно, в этих случаях участникам рынка придется искать другие механизмы регулирования притока средств населения во вклады, если в законе не будут предусмотрены подобные ситуации».

Платежи под контролем

Также ЦБ и ФАС предлагают уравнять комиссии за денежные переводы и платежи для всех банков, следует из доклада двух ведомств. Это поможет создать недискриминационные условия осуществления переводов между банковскими счетами физических лиц, говорится в документе.