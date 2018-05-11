Банки взяли паузу в снижении ставок рублевых вкладов

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Определенную роль сейчас играет и сезонный фактор Евгений Разумный / Ведомости

Массовое снижение ставок рублевых вкладов крупными розничными банками прекратилось. По крайней мере, с начала мая ни один из банков, входящих в топ-35 по портфелям депозитов населения, не уменьшил доходность базовых вкладов.

Действующие ставки рублевых депозитов в крупнейших банках смотрите в таблице ниже.

Последний раз крупные банки дружно корректировали рублевые ставки в конце апреля накануне заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке. На нем регулятор решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

Обходной маневр Некоторые банки по традиции или для поддержания ликвидности продолжают предлагать вкладчикам сезонные депозиты с повышенным доходом на фоне общего снижения ставок. К примеру, 11 по 31 мая Почта банк предлагает клиентам открыть сезонный годовой депозит «Ваш вклад» с максимальной ставкой 6,75% (на сумму до 5 млн руб. при открытии через интернет). Это на 0,3 процентных пункта выше максимума ставок вкладов базовой линейки банка. Ранее «сезонники» с повышенным доходом клиентам предложили Сбербанк, Газпромбанка, Связь-банк, банк «Санкт-Петербург» и некоторые другие банки.

Почему ставки на паузе