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Банки взяли паузу в снижении ставок рублевых вкладов

Как долго продлится майское затишье
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Массовое снижение ставок рублевых вкладов крупными розничными банками прекратилось. По крайней мере, с начала мая ни один из банков, входящих в топ-35 по портфелям депозитов населения, не уменьшил доходность базовых вкладов.

Действующие ставки рублевых депозитов в крупнейших банках смотрите в таблице ниже.

Последний раз крупные банки дружно корректировали рублевые ставки в конце апреля накануне заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке. На нем регулятор решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

Обходной маневр

Некоторые банки по традиции или для поддержания ликвидности продолжают предлагать вкладчикам сезонные депозиты с повышенным доходом на фоне общего снижения ставок. К примеру, 11 по 31 мая Почта банк предлагает клиентам открыть сезонный годовой депозит «Ваш вклад» с максимальной ставкой 6,75% (на сумму до 5 млн руб. при открытии через интернет). Это на 0,3 процентных пункта выше максимума ставок вкладов базовой линейки банка. Ранее «сезонники» с повышенным доходом клиентам предложили Сбербанк, Газпромбанка, Связь-банк, банк «Санкт-Петербург» и некоторые другие банки.

Почему ставки на паузе

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Действующие ставки срочных рублевых вкладов с учетом капитализации, % годовых

6 месяцев 12 месяцев 24 месяца
Банк 300 000 руб. 1,25 млн руб. 10 млн руб. 300 000 руб. 1,25 млн руб. 10 млн руб. 300 000 руб. 1,25 млн руб. 10 млн руб.
Сбербанк 4,08 4,95 5,26 4,02 4,91 5,22 4,10 5,03 5,36  
ВТБ 6,28 6,28 6,28 6,34 6,34 6,34 6,25 6,25 6,25  
Россельхозбанк 6,1 6,1 6,1 6,3* 6,3* 6,3* 6,65 6,65 6,65  
Газпромбанк 6,00 6,40 6,40 6,00 6,40 6,40 5,80 6,00 6,00  
Альфа-Банк 5,87 6,08 6,18 5,69 5,90 6,01 5,58 5,80 5,91  
Бинбанк 6,6 6,6 6,6 6,3 6,3 6,3 5,4 5,4 5,4  
ФК Открытие 6,60 6,90 6,90 6,30 6,60 6,60 5,40 5,70 5,70  
Промсвязьбанк 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,00 6,15 6,25  
Райффайзенбанк 4,03 4,03 4,03 4,07 4,07 4,07 3,83 3,83 3,83  
Совкомбанк 7,2 7,2 7,2 6,8 6,8 6,8 6 6 6  
МКБ 6,25 6,25 6,25 6,75 6,75 6,75 - - -  
Росбанк 5,9 6,6 6,7 5,5 6,1 6,1 5,5 6,3 6,4  
Юникредит банк 4,8 5,56 5,56 5,64 5,64 5,64 4,7 4,7 4,7  
МИнБанк 6,96 6,96 7,23 7 7 7,25 6,36 6,36 6,64  
Уралсиб 5,56 5,77 5,77 5,96 6,17 6,17 5,8 6,02 6,02  
Хоум Кредит Банк 6,7 6,7 6,7 7,229 7,229 7,229 - - -  
УБРиР 5,5 5,5 5,5 5,74 5,74 5,74 - - -  
СМП Банк 7,50 7,50 7,50 7,23 7,23 7,50 6,18 6,18 6,44  
Русский Стандарт 6 6 6 6,5 6,5 6,5 - - -  
Восточный 7,15 7,26 7,46 7,39 7,5 7,71 7,38 7,49 7,72  
Возрождение 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 5,45 5,7 5,95  
Тинькофф Банк 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 6,16 6,16 6,16  
Российский Капитал 6,3 6,35 6,4 6,2 6,25 6,3 5,03 5,14 5,25  
НБ «Траст» 6,60 6,90 6,90 6,30 6,60 6,86 5,40 5,70 6,64  
Ситибанк 4,75 4,75 4,75 5 5 5 5 5 5  
Почта Банк 6,10 6,10 6,10 6,50 6,50 6,20 - - -  
Ак Барс 6,50 6,50 6,50 6,55 6,55 6,55 6,25 6,25 6,25  
Ренессанс Кредит 7 7 7 7,25 7,25 7,25 - - -  
Абсолют Банк 7 7 7,2 7,05 7,05 7,5 6,4 6,4 6,6  
Росгосстрах Банк 6,15 6,25 6,25 6,15 6,25 6,25 5,4 5,5 5,5  
Зенит 6 6,25 6,5 6,25 6,5 6,75 6 6,25 6,65  
МТС Банк 6,2 6,5 6,5 6,15 6,45 6,8 5,5 5,8 6,2  
Связь-Банк 6,55 6,6 6,65 6,96 7,02 7,12 - - -  
Глобэкс 5,8 5,8 5,8 6,7 6,7 6,7 6,4 6,4 6,4  
ОТП Банк 7,00 7,00 7,1 6,60 6,80 7,01 - - 6,70  
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* вклад на 13 месяцев
Источник: данные банков на 11.05.2018
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