Банки взяли паузу в снижении ставок рублевых вкладов
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Массовое снижение ставок рублевых вкладов крупными розничными банками прекратилось. По крайней мере, с начала мая ни один из банков, входящих в топ-35 по портфелям депозитов населения, не уменьшил доходность базовых вкладов.
Действующие ставки рублевых депозитов в крупнейших банках смотрите в таблице ниже.
Последний раз крупные банки дружно корректировали рублевые ставки в конце апреля накануне заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке. На нем регулятор решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.
Некоторые банки по традиции или для поддержания ликвидности продолжают предлагать вкладчикам сезонные депозиты с повышенным доходом на фоне общего снижения ставок. К примеру, 11 по 31 мая Почта банк предлагает клиентам открыть сезонный годовой депозит «Ваш вклад» с максимальной ставкой 6,75% (на сумму до 5 млн руб. при открытии через интернет). Это на 0,3 процентных пункта выше максимума ставок вкладов базовой линейки банка. Ранее «сезонники» с повышенным доходом клиентам предложили Сбербанк, Газпромбанка, Связь-банк, банк «Санкт-Петербург» и некоторые другие банки.
Почему ставки на паузе
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Действующие ставки срочных рублевых вкладов с учетом капитализации, % годовых
|6 месяцев
|12 месяцев
|24 месяца
|Банк
|300 000 руб.
|1,25 млн руб.
|10 млн руб.
|300 000 руб.
|1,25 млн руб.
|10 млн руб.
|300 000 руб.
|1,25 млн руб.
|10 млн руб.
|Сбербанк
|4,08
|4,95
|5,26
|4,02
|4,91
|5,22
|4,10
|5,03
|5,36
|ВТБ
|6,28
|6,28
|6,28
|6,34
|6,34
|6,34
|6,25
|6,25
|6,25
|Россельхозбанк
|6,1
|6,1
|6,1
|6,3*
|6,3*
|6,3*
|6,65
|6,65
|6,65
|Газпромбанк
|6,00
|6,40
|6,40
|6,00
|6,40
|6,40
|5,80
|6,00
|6,00
|Альфа-Банк
|5,87
|6,08
|6,18
|5,69
|5,90
|6,01
|5,58
|5,80
|5,91
|Бинбанк
|6,6
|6,6
|6,6
|6,3
|6,3
|6,3
|5,4
|5,4
|5,4
|ФК Открытие
|6,60
|6,90
|6,90
|6,30
|6,60
|6,60
|5,40
|5,70
|5,70
|Промсвязьбанк
|6,60
|6,60
|6,60
|6,60
|6,60
|6,60
|6,00
|6,15
|6,25
|Райффайзенбанк
|4,03
|4,03
|4,03
|4,07
|4,07
|4,07
|3,83
|3,83
|3,83
|Совкомбанк
|7,2
|7,2
|7,2
|6,8
|6,8
|6,8
|6
|6
|6
|МКБ
|6,25
|6,25
|6,25
|6,75
|6,75
|6,75
|-
|-
|-
|Росбанк
|5,9
|6,6
|6,7
|5,5
|6,1
|6,1
|5,5
|6,3
|6,4
|Юникредит банк
|4,8
|5,56
|5,56
|5,64
|5,64
|5,64
|4,7
|4,7
|4,7
|МИнБанк
|6,96
|6,96
|7,23
|7
|7
|7,25
|6,36
|6,36
|6,64
|Уралсиб
|5,56
|5,77
|5,77
|5,96
|6,17
|6,17
|5,8
|6,02
|6,02
|Хоум Кредит Банк
|6,7
|6,7
|6,7
|7,229
|7,229
|7,229
|-
|-
|-
|УБРиР
|5,5
|5,5
|5,5
|5,74
|5,74
|5,74
|-
|-
|-
|СМП Банк
|7,50
|7,50
|7,50
|7,23
|7,23
|7,50
|6,18
|6,18
|6,44
|Русский Стандарт
|6
|6
|6
|6,5
|6,5
|6,5
|-
|-
|-
|Восточный
|7,15
|7,26
|7,46
|7,39
|7,5
|7,71
|7,38
|7,49
|7,72
|Возрождение
|6,8
|6,8
|6,8
|6,8
|6,8
|6,8
|5,45
|5,7
|5,95
|Тинькофф Банк
|7,22
|7,22
|7,22
|7,22
|7,22
|7,22
|6,16
|6,16
|6,16
|Российский Капитал
|6,3
|6,35
|6,4
|6,2
|6,25
|6,3
|5,03
|5,14
|5,25
|НБ «Траст»
|6,60
|6,90
|6,90
|6,30
|6,60
|6,86
|5,40
|5,70
|6,64
|Ситибанк
|4,75
|4,75
|4,75
|5
|5
|5
|5
|5
|5
|Почта Банк
|6,10
|6,10
|6,10
|6,50
|6,50
|6,20
|-
|-
|-
|Ак Барс
|6,50
|6,50
|6,50
|6,55
|6,55
|6,55
|6,25
|6,25
|6,25
|Ренессанс Кредит
|7
|7
|7
|7,25
|7,25
|7,25
|-
|-
|-
|Абсолют Банк
|7
|7
|7,2
|7,05
|7,05
|7,5
|6,4
|6,4
|6,6
|Росгосстрах Банк
|6,15
|6,25
|6,25
|6,15
|6,25
|6,25
|5,4
|5,5
|5,5
|Зенит
|6
|6,25
|6,5
|6,25
|6,5
|6,75
|6
|6,25
|6,65
|МТС Банк
|6,2
|6,5
|6,5
|6,15
|6,45
|6,8
|5,5
|5,8
|6,2
|Связь-Банк
|6,55
|6,6
|6,65
|6,96
|7,02
|7,12
|-
|-
|-
|Глобэкс
|5,8
|5,8
|5,8
|6,7
|6,7
|6,7
|6,4
|6,4
|6,4
|ОТП Банк
|7,00
|7,00
|7,1
|6,60
|6,80
|7,01
|-
|-
|6,70