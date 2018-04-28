Обвал ставок рублевых вкладов наконец закончился

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Евгений Разумный / Ведомости

Накануне майских праздников банки не стали огорчать вкладчиков: за последнюю неделю лишь пять из 35 банков с наибольшими портфелями привлеченных средств населения ухудшили условия рублевых вкладов. Промсвязьбанк снизил ставки на 0,25–0,4 процентного пункта (п. п.), Московский кредитный банк – на 0,25 п. п., «Русский стандарт» – на 0,25–0,5 п. п., Почта-банк – на 0,5 п. п. «Тинькофф банк» снизил с 7 до 6% годовых ставку только длинных вкладов сроком 13–24 месяца.

Действующие ставки см. в таблице ниже.

На предыдущей неделе банки снижали ставки более активно – тогда это сделал каждый пятый крупный банк.