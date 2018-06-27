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Минэкономразвития предложило ограничить взыскание кредитной просрочки

Минэкономразвития предлагает установить минимальный уровень дохода, который будет освобожден от взыскания просроченной задолженности по потребительским кредитам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Сегодняшний рост необеспеченного потребительского кредитования чреват серьезными рисками для экономики и финансовой системы, отметил Орешкин (цитаты по ТАСС). В связи с этим Минэкономразвития совместно с ЦБ обсуждает законопроект, «который будет ограничивать возможность взыскания и формирования минимального уровня дохода гражданина, на который не может быть объявлено взыскание по просроченным банковским кредитам».

«Мы считаем, что до уровня прожиточного минимума доход должен быть защищен от банковских взысканий», – подчеркнул Орешкин. По его словам, такие меры должны замедлить рост необеспеченного потребкредитования.

Ранее Минэкономразвития опубликовало законопроект, который предусматривает сохранение за должником доходов в размере не менее величины прожиточного минимума (для каждого региона устанавливается своя сумма). Проект поправок также предоставляет должнику возможность ходатайствовать перед судом об увеличении необлагаемого минимума «с учетом расходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении». Кроме того, законопроект вводит институт специальных банковских счетов, взыскание по которым будет ограничено. На такой счет будет зачисляться зарплата и иные выплаты, но владелец счета не сможет собственноручно переводить на него деньги.

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