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ЦБ запретит кредиторам переуступать долги «черным коллекторам»

Центробанк России готовит поправки в закон о взыскании просроченной задолженности. Банкам и микрофинансовым организациям запретят переуступать долг юридическим лицам, не включенным в реестр профессиональных коллекторов, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя по защите службы по защите прав потребителей Центробанка России Михаила Мамута.

По его словам, на данный момент законом ограничены полномочия только по взысканию, но «не право на переуступку как таковое». Сейчас кредитные организации могут переуступать долг по несколько раз, а конечный взыскатель может грубо нарушать закон.

«Они фактически, представляясь МФО или коллектором, производят действия непосредственно по взысканию. Но поскольку эти организации не являются поднадзорным ни нам, ни ФССП субъектом, человек может жаловаться на них только в полицию», - объяснил Мамута. Он назвал эту зону рынка взыскания не просто «серой», а «черной».

В свою очередь Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предложила дать Центробанку России возможность возбуждать административные дела против банков и микрофинансовых организаций, нарушающих правила взыскания, либо разрешить взыскивать задолженность только физическим лицам, включенным в государственный реестр коллекторов, сказал на круглом столе замруководителя ведомства Игорь Савенко. ФССП столкнулась с недостатком полномочий по истребованию доказательств при работе с жалобами на организации, не входящие в реестр.

В 2017 г. ФССП получила 16 500 жалоб от граждан на нарушения закона о взыскании - порча имущества должника, угрозы, причинение вреда здоровью, непристойные выражения и пр. При этом 37,7% жалоб относились к деятельности микрофинансовых организаций, 35,2% - коллекторов из госреестра, 14,8% - банков.