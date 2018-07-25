Сотрудник Qiwi контролировал 2,4% мировой эмиссии биткойнов

Он мог бы обогнать Сергея Галицкого в рейтинге Forbes

Отталкиваясь от текущей цены биткойна в $8187, состояние этого человека можно было бы оценить в $4,09 млрд. Максим Стулов / Ведомости

В 2011 г. сотрудник платежной компании Qiwi за три месяца «намайнил» на терминалах компании 500 000 биткойнов, что стоило тогда $5 млн, рассказал гендиректор Qiwi Сергей Солонин на лекции в Московской школе коммуникаций. Его слова передает издание Rusbase.

Имени сотрудника Солонин не раскрыл. Пресс-секретарь бизнесмена уточнила «Ведомостям», что речь идет об одном из разработчиков компании, который впоследствии был уволен. По данным Солонина, вcя криптовалюта была утеряна, сообщает его пресс-секретарь.

Отталкиваясь от текущей цены биткойна в $8187, состояние этого человека можно было бы оценить в $4,09 млрд. Таким образом, в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes бывший техдиректор Qiwi мог бы обогнать основателя «Магнита» Сергея Галицкого. Состояние Сергея Солонина Forbes в 2015 г. оценивал в $400 млн. С 2016 г. в рейтинг Солонин уже не попадал.

Эмиссия биткойна ограничена 21 млн штук. Сейчас, по данным сайта blockchain.com, выпущено уже 17,16 млн биткойнов. Таким образом, в руках у бывшего сотрудника Qiwi в 2011 г. находилось 2,4% всего потенциально допустимого объема биткойнов.

«В 2011 г. у нас стояло огромное количество – более 100 000 – терминалов самообслуживания. Как-то ко мне пришел начальник службы безопасности и сказал, что терминалы, которые стоят в магазинах, ночью, когда нет людей, что-то передают и вообще работают очень интенсивно, идет большая нагрузка. Мы начали с этим разбираться, и за три месяца выяснилось, что мой СТО (главный технический директор) майнил на этих терминалах биткойны. Я такой: «так, давайте по порядку: что такое биткойны, что значит "майнить"?» Хотя больше всего меня поразила сумма: он за три месяца намайнил 500 000 монет, и это стоило $5 млн», – передает Rusbase слова Солонина.

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