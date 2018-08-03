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Крупные банки заморозили ставки вкладов

Средняя максимальная ставка в последней декаде июля почти не изменилась
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Средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру депозитов в третьей декаде июля снизилась на 0,02 процентного пункта (п. п.) до 6,31% годовых.

Единственный из лидеров изменил ставки основной линейки рублевых вкладов – Промсвязьбанк. С 25 июля он изменил условия нескольких депозитов. Доходность лучшего вклада стандартной линейки Промсвязьбанка «Мой доход» снизилась на 0,25 п. п. до 5,95–6,3% годовых в зависимости от срока.

«Скорее всего, до конца года мы увидим небольшое снижение ставок по вкладам. Сейчас макроэкономическая ситуация стабильна, большой необходимости в ликвидности у банков нет», – говорит руководитель дирекции розничного бизнеса Росевробанка Дмитрий Фалалеев.

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