ЦБ ужесточит требования к инвестициям страховщиков

Их активы превышают 2,4 трлн руб., эти деньги надо больше вкладывать в госбумаги, меньше – в недвижимость

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ЦБ намерен ограничить вложения страховщиков в активы, выпущенные одним юридическим лицом либо группой связанных лиц, до 10% от суммы страховых резервов и собственных средств компании Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк сообщил в четверг, что предлагает изменить подходы страховщиков к инвестиционной деятельности, чтобы повысить финансовую устойчивость и платежеспособность страховых компаний, а также расширить их возможности по инвестированию страховых активов «в качественные инструменты», следует из его сообщения.

Для этого ЦБ планирует отменить ограничения на вложения в корпоративные облигации, облигации субъектов РФ и муниципалитетов (сейчас это 40–45% соответственно), а также снять запрет на инвестирование резерва опций и гарантий (формируются компаниями в добровольном порядке для будущих или дополнительных выплат) в производные финансовые инструменты.

Также ЦБ намерен ограничить вложения страховщиков в активы, выпущенные одним юридическим лицом либо группой связанных лиц, до 10% от суммы страховых резервов и собственных средств компании. На выполнение данного требования регулятор даст три года.