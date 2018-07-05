Страховщики стали зависеть от банков еще больше

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За год сбор премий через банковский канал вырос на 45,6% Евгений Разумный / Ведомости

В прошлом году сборы у страховщиков выросли всего на 8,3% и большую часть премий компании собрали через банки, следует из обзора «Эксперт РА». За год сбор премий через банковский канал вырос на 45,6% до 483 млрд руб. (всего собрали 1,3 трлн руб.). Из всех доступных каналов продаж банки становятся для страховщиков все более значительными, пишут аналитики «Эксперт РА»: их доля в сборах достигла 37,8%.

Банки активно продвигают инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и не редко позиционируют его как более доходную альтернативу вкладам, объясняет аналитик «Эксперт РА» Алексей Янин. Растут и продажи полисов страхования жизни и здоровья, которые заемщики берут вместе с потребкредитами, добавляет он.