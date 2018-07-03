Минфин рекомендовал страховщикам сократить платежи в долларах и евро

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Большая часть рисков сейчас перестраховывается за рубежом Евгений Разумный / Ведомости

Минфин попросил страховщиков сократить платежи в долларах и евро при перестраховании. Выполнить просьбу страховщикам будет непросто: рубли не принимают на Западе

Страховым брокерам (посредникам между клиентами, страховщиками и перестраховщиками) при перестраховании рисков за рубежом стоит сократить расчеты с иностранными партнерами в долларах и евро и увеличивать долю платежей в рублях. Такую рекомендацию дал замминистра финансов Алексей Моисеев в письме в Ассоциацию профессиональных страховых брокеров (АПСБ), с которым ознакомились «Ведомости». В АПСБ подтвердили, что получили это письмо.