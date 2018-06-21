«Росгосстрах» планирует выбраться из убытков в 2018 году

После трех лет убытков он хочет получить небольшую прибыль, а затем ее наращивать

Впервые «Росгосстрах» получил убыток по итогам 2015 г. – тогда он составил 5 млрд руб. Евгений Разумный / Ведомости

«Росгосстрах» рассчитывает по итогам 2018 г. получить прибыль – впервые после трех лет убытков. Об этом говорится в его стратегии до 2021 г., которую компания представила в четверг. Прибыль будет небольшой – всего 0,5 млрд руб., указано там.

В 2019 г. «Росгосстрах» рассчитывает получить прибыль в 4,9 млрд руб., в 2020 г. – 11,5 млрд руб., в 2021 г. – 19,2 млрд руб., говорится в стратегии. Страховщик надеется к 2021 г. нарастить долю рынка (без учета страхования жизни) до 11%, по итогам прошлого года она составила 9%. До 2021 г. компания хочет усилить свое присутствие на рынке автокаско, страхования от несчастного случая, страхования имущества физлиц.

При разработке стратегии компания исходила из того, что экономический рост в Роccии в этом году будет около 2–2,5%, а в течение 2018–2020 гг. начнется реальный рост доходов населения, в результате чего «население будет больше страховаться», рассказал предправления «ФК Открытие» и председатель совета директоров страховщика Михаил Задорнов.

Впервые «Росгосстрах» получил убыток по итогам 2015 г. – тогда он составил 5 млрд руб. С тех пор он становился только больше и по итогам 2017 г. вырос уже на 88,3% до 55,6 млрд руб. Прошлый год для «Росгосстраха» был непростой, признал Задорнов. За I квартал этого года «Росгосстрах» впервые с 2014 г. показал квартальную прибыль – она составила 1,2 млрд руб., напомнил гендиректор компании Николаус Фрай. «Не могу обещать, что каждый квартал будет такой же, как первый», – предупредил он.

«Росгосстрах» оказался в убытках в первую очередь из-за работы на рынке ОСАГО, сказал Задорнов. Фрай добавил, что на протяжении 2017 г. страховщик сокращал свое присутствие на рынке ОСАГО и довел свою долю примерно до 10–12%. Еще в 2015 г. доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО была около 40%.