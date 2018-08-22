«ФК Открытие» может выкупить бренд банка у его бывших владельцев за 4,5 млрд руб.

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Банк «ФК Открытие» хочет выкупить свой бренд у бывшего владельца Максим Стулов / Ведомости

После санации «ФК Открытие» права на его бренд остались у прошлого владельца банка – «Открытие холдинга». Сейчас идут переговоры о продаже бренда банку, сообщили «Ведомостям» представители обеих сторон. Банк предложил выкупить все товарные знаки группы «Открытие» за 4,5 млрд руб., говорит представитель холдинга. Переговоры идут непросто, признает он: «Но мы испытываем взаимный интерес к их завершению». Ранее холдинг оценивал бренд «Открытия» не менее чем в $1 млрд.

Представитель «ФК Открытие» не стал комментировать цену в 4,5 млрд руб. По его словам, переговоры близки к завершению, окончательная конфигурация сделки уточняется, а сумма будет определена с учетом независимой оценки. Деньги, вырученные бывшими владельцами от продажи товарных знаков, так же как и от прочих активов, пойдут на погашение их задолженности перед банком, подчеркнул представитель «ФК Открытие». Представитель Центробанка не ответил на запрос «Ведомостей».