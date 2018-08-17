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Группа «Открытие» завершила объединение своих НПФ

НПФ «Лукойл-гарант» сообщил о завершении присоединения к нему НПФ электроэнергетики и НПФ «РГС». Их деятельность прекращена, а права и обязанности этих двух фондов полностью перешли к «Лукойл-гаранту», говорится в его сообщении (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Клиентам присоединенных фондов не требуется перезаключение договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении, отмечает НПФ «Лукойл-гарант». Они могут просто воспользоваться услугами объединенного фонда.

Объединенный НПФ «Открытия» – один из самых крупнейших в России, говорится в его сообщении. Совокупные активы фонда, по собственным данным, составляют 585,6 млрд руб. на 30 июня 2018 г.

Принадлежащие санируемому банку «ФК Открытие» три негосударственных пенсионных фонда объявили о намерении объединиться в январе 2018 г.: НПФ электроэнергетики и НПФ «РГС» планировали присоединиться к фонду «Лукойл-гарант». Тогда сообщалось, что объединенный фонд возглавит гендиректор НПФ «Лукойл-гарант» Денис Рудоманенко. По его словам, одна из основных задач, которая стоит перед новым НПФ, – реализовать концепцию универсального пенсионного фонда, диверсифицировать клиентскую базу за счет выстраивания взаимоотношений с предприятиями различных отраслей экономики, а также расширить предложение для розничных клиентов.

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