Группа «Открытие» завершила объединение своих НПФ
НПФ «Лукойл-гарант» сообщил о завершении присоединения к нему НПФ электроэнергетики и НПФ «РГС». Их деятельность прекращена, а права и обязанности этих двух фондов полностью перешли к «Лукойл-гаранту», говорится в его сообщении (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Клиентам присоединенных фондов не требуется перезаключение договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении, отмечает НПФ «Лукойл-гарант». Они могут просто воспользоваться услугами объединенного фонда.
Объединенный НПФ «Открытия» – один из самых крупнейших в России, говорится в его сообщении. Совокупные активы фонда, по собственным данным, составляют 585,6 млрд руб. на 30 июня 2018 г.
Принадлежащие санируемому банку «ФК Открытие» три негосударственных пенсионных фонда объявили о намерении объединиться в январе 2018 г.: НПФ электроэнергетики и НПФ «РГС» планировали присоединиться к фонду «Лукойл-гарант». Тогда сообщалось, что объединенный фонд возглавит гендиректор НПФ «Лукойл-гарант» Денис Рудоманенко. По его словам, одна из основных задач, которая стоит перед новым НПФ, – реализовать концепцию универсального пенсионного фонда, диверсифицировать клиентскую базу за счет выстраивания взаимоотношений с предприятиями различных отраслей экономики, а также расширить предложение для розничных клиентов.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин