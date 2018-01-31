Статья опубликована в № 4498 от 31.01.2018 под заголовком: Оздоровление дало жизнь гиганту
ЦБ станет владельцем крупнейшего негосударственного пенсионного фонда
Три НПФ, принадлежащих банку «ФК Открытие», объединяются
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Негосударственные пенсионные фонды, принадлежащие банку «ФК Открытие», намерены объединиться
Максим Стулов / Ведомости
Негосударственные пенсионные фонды, принадлежащие банку «ФК Открытие», намерены объединиться. Один из них, НПФ «Лукойл-гарант», сообщил, что направил в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о слиянии с НПФ РГС и НПФ электроэнергетики. Возглавит объединенный фонд гендиректор НПФ «Лукойл-гарант» Денис Рудоманенко, реорганизация может занять до полугода.
В августе ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие», три НПФ вместе с ним перешли под управление Фонда консолидации банковского сектора. Пенсионных накоплений в трех фондах в III квартале 2017 г. содержалось более 520 млрд руб., клиентов было около 8 млн человек; объединенный фонд может стать лидером рынка НПФ.
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