ЦБ станет владельцем крупнейшего негосударственного пенсионного фонда

Статья опубликована в № 4498 от 31.01.2018 под заголовком: Оздоровление дало жизнь гиганту

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Негосударственные пенсионные фонды, принадлежащие банку «ФК Открытие», намерены объединиться Максим Стулов / Ведомости

Негосударственные пенсионные фонды, принадлежащие банку «ФК Открытие», намерены объединиться. Один из них, НПФ «Лукойл-гарант», сообщил, что направил в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о слиянии с НПФ РГС и НПФ электроэнергетики. Возглавит объединенный фонд гендиректор НПФ «Лукойл-гарант» Денис Рудоманенко, реорганизация может занять до полугода.

В августе ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие», три НПФ вместе с ним перешли под управление Фонда консолидации банковского сектора. Пенсионных накоплений в трех фондах в III квартале 2017 г. содержалось более 520 млрд руб., клиентов было около 8 млн человек; объединенный фонд может стать лидером рынка НПФ.

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