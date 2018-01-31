Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4498 от 31.01.2018 под заголовком: Оздоровление дало жизнь гиганту

ЦБ станет владельцем крупнейшего негосударственного пенсионного фонда

Три НПФ, принадлежащих банку «ФК Открытие», объединяются

Негосударственные пенсионные фонды, принадлежащие банку «ФК Открытие», намерены объединиться. Один из них, НПФ «Лукойл-гарант», сообщил, что направил в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о слиянии с НПФ РГС и НПФ электроэнергетики. Возглавит объединенный фонд гендиректор НПФ «Лукойл-гарант» Денис Рудоманенко, реорганизация может занять до полугода.

В августе ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие», три НПФ вместе с ним перешли под управление Фонда консолидации банковского сектора. Пенсионных накоплений в трех фондах в III квартале 2017 г. содержалось более 520 млрд руб., клиентов было около 8 млн человек; объединенный фонд может стать лидером рынка НПФ.

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