Пенсионные фонды «ФК Открытие» решили объединиться

Они уже попросили ФАС согласовать слияние

Принадлежащие санируемому банку «ФК Открытие» негосударственные пенсионные фонды намерены объединиться. Так, НПФ электроэнергетики и НПФ РГС планируют присоединиться к фонду «Лукойл-гарант», следует из пресс-релиза последнего. Соответсвующее ходатайство в ФАС было подано НПФ «Лукойл-гарант» 30 января 2018 г.

Процесс объединения может занять до полугода, объединенный фонд возглавит гендиректор НПФ «Лукойл-гарант» Денис Рудоманенко, говорится в сообщении.

Реорганизация позволит объединить лучшие практики трех фондов и сократить издержки на их управление, передал через пресс-службу предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. «На рынке НПФ появится крупнейший и надежный фонд, совокупные активы которого превысят 590 млрд руб., а количество клиентов – физических лиц составит порядка 8 млн человек», – отметил Задорнов.

Одна из основных задач, которая стоит перед новым НПФ, – реализовать концепцию универсального пенсионного фонда, диверсифицировать клиентскую базу за счет выстраивания взаимоотношений с предприятиями различных отраслей экономики, а также расширить предложение для розничных клиентов, заявил Рудоманенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» 29 августа 2017 г. Вместе с ним в периметр санации попали и три пенсионных фонда – НПФ «Лукойл-гарант», НПФ электроэнергетики и НПФ РГС. В декабре прошлого года регулятор объявил, что потратит на финансовое оздоровление группы 456,2 млрд руб., из них 42,9 млрд руб. направлены пенсионным фондам.

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