Подконтрольный ЦБ «ФК Открытие» оказался владельцем почти 15% ВТБ

Президент ВТБ Андрей Костин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Андрей Гордеев / Ведомости

Находящийся под контролем Центробанка банк «ФК Открытие» неожиданно нарастил долю в ВТБ. Две управляющие компании банка - «Менеджмент-консалтинг» и УК «Навигатор» – приобрели 5,7% акций госбанка, и доля «ФК Открытие» в капитале ВТБ выросла до 14,78%, следует из сообщения о существенном факте. В среду на Московской бирже 14,8% акций ВТБ стоили 96,9 млрд руб. (данные на 13.30 мск).

«Менеджмент-консалтинг» и УК «Навигатор» управляют пенсионными средствами негосударственных пенсионных фондов, вошедших в процессе санации в группу банка «Открытие» - НПФ «Лукойл-гарант», НПФ электроэнергетики и НПФ РГС.

С чем связано увеличение доли, в сообщении не указано. Группа «Открытие» не рассматривает долю в ВТБ как стратегическую инвестицию, сообщил представитель «ФК Открытие» в ответ на вопросы «Ведомостей». Банк получил акции ВТБ в результате сделок, заключенных прежним менеджментом и собственниками банка, говорит он. При этом основную часть бумаг банк получил от клиентов по сделкам репо. А раскрытое 17 января увеличение доли произошло в результате приобретения банком компаний «Менеджмент-консалтинг» и УК «Навигатор», в инвестиционных портфелях которых пакеты акций ВТБ находятся на протяжении долгого периода, объясняет он. Планов по увеличению доли в ВТБ у банка сейчас нет, заверил он. Как эти компании перешли в собственность банка, его представитель не сообщил.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя ВТБ.

У ВТБ тоже были косвенные вложения в «ФК Открытие», но он их потерял из-за санации банка. ВТБ владел долей в 9,9% в «Открытие холдинге», мажоритарном акционере «ФК Открытие». Но в конце ноября ЦБ объявил о списании капитала банка до 1 руб. и провел допэмиссию, которую сам полностью выкупил: в результате доли прежних акционеров были размыты.

В сентябре прошлого года президент ВТБ Андрей Костин говорил, что в случае списания капитала «ФК Открытие» потери ВТБ от инвестиций в «Открытие холдинг» не превысят 10 млрд руб. Тогда же он говорил, что госбанк готов рассмотреть покупку «ФК Открытие» после его санации: «Подумать всегда готовы, но мы должны понять, что банк может после санации представлять. Есть опасения, что какие-то активы могут уйти или люди разбежаться» (цитата по ТАСС).