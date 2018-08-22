«Король облигаций» Билл Гросс терпит неудачи
Инвесторы вывели $834 млн из его фонда в этом году
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Размер фонда Билла Гросса, которого прежде называли «королем облигаций», уменьшился на 40%
Lucy Nicholson / REUTERS
Размер фонда Билла Гросса, которого прежде называли «королем облигаций», уменьшился на 40% в этом году. Инвесторы выводят из него деньги после затянувшейся череды неудачных результатов.
С начала года инвесторы вывели $834 млн из фонда Janus Henderson Global Unconstrained Bond, которым управляет Гросс, по данным Morningstar. Теперь в фонде находится только $1,2 млрд, хотя во время работы в инвесткомпании Pimco Гросс управлял фондом размером $300 млрд. Это был крупнейший в мире фонд, инвестирующий в облигации.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}