Финансы / Профучастники

«Король облигаций» Билл Гросс терпит неудачи

Инвесторы вывели $834 млн из его фонда в этом году
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Размер фонда Билла Гросса, которого прежде называли «королем облигаций», уменьшился на 40% в этом году. Инвесторы выводят из него деньги после затянувшейся череды неудачных результатов.

С начала года инвесторы вывели $834 млн из фонда Janus Henderson Global Unconstrained Bond, которым управляет Гросс, по данным Morningstar. Теперь в фонде находится только $1,2 млрд, хотя во время работы в инвесткомпании Pimco Гросс управлял фондом размером $300 млрд. Это был крупнейший в мире фонд, инвестирующий в облигации.

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