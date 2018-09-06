Минфин против пятидневного ограничения срока обращения за выплатами по ОСАГО

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Пятидневный срок ограничит возможности для мошенничества, объяснял исполнительный директор РСА Евгений Разумный / Ведомости

Минфин пока не готов закрепить в законе предложение страховщиков об установлении пятидневного срока, в течение которого автомобилисту нужно сообщать компании о страховом случае по ОСАГО. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

В начале августа Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил Минфину ограничить автомобилистов: ввести пятидневный срок, в течение которого нужно сообщать компании о страховом случае по ОСАГО, т. е. о происшествии. Об этом говорилось в проекте поправок к закону об ОСАГО, подготовленном союзом.

«Мы пока не готовы закрепить это в законе. А если человек попал в больницу после аварии? 5 дней – этого мало», — сказал Моисеев. В то же время он добавил, что какой-то разумный срок «готов рассмотреть». «30 дней может быть разумным сроком, но в то же время, если у человека медицинские показания, он одинок, никто не напишет за него заявление. Можно, например, сделать 30 дней с возможностью продления срока, если есть, допустим, медицинская справка о том, что он был госпитализирован», — добавил он.