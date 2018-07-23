Дополнительная защита по ОСАГО превратилась в дефицит

Только с каско и исключительно на новый автомобиль из салона продает ДСАГО и «Ингосстрах», сказали в колл-центре страховщика Ярослав Чингаев для Ведомостей

Купить полис добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО) становится все сложнее. В колл-центрах «Согаза», «Росгосстраха», «Альфастрахования», «РЕСО-гарантии» и «Ингосстраха» сообщили «Ведомостям», что компании либо вообще отказались от этого продукта, либо продают его при определенных условиях – например, только вместе с полисом каско.

ДСАГО – это дополнительный полис, который уберегает автомобилиста от необходимости компенсировать вред пострадавшему, если выплат по ОСАГО оказалось недостаточно. Сейчас лимит по ОСАГО – 400 000 руб. за повреждение имущества и 500 000 руб. за вред жизни и здоровью, добровольно его можно увеличить до 3 млн руб.

Продажи ДСАГО падают последние годы, а в 2017 г. впервые за долгие годы было продано менее 1 млн полисов, свидетельствует статистика ЦБ – более чем втрое меньше, чем в 2013 г. По итогам I квартала этого года продажи снова упали – на 17 215 полисов. В 2017 г. таких полисов было продано в 40 раз меньше, чем ОСАГО, указывает замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева (ее цитаты из интервью «Российской газете»).

«Альфастрахование» уже несколько лет не продает ДСАГО, подтверждает его представитель. А «Росгосстрах» продает только вместе с полисами каско, утверждает замруководителя департамента автострахования «Росгосстраха» Павел Бородин (сотрудники колл-центра говорили, что не продает вовсе). Только с каско и исключительно на новый автомобиль из салона продает ДСАГО и «Ингосстрах», сказали в колл-центре страховщика. Не купить полис ДСАГО без каско и в ВСК, говорит руководитель управления страхования каско Григорий Попов, лимит выплаты снижен до 1,5 млн руб. А «РЕСО-гарантия» продает дополнительное страхование лишь тем, кто не менее года был застрахован по ОСАГО и не имел убытков, следует из слов сотрудника колл-центра компании.

Представители «Согаза» (в его колл-центре сказали, что не продают полисы ДСАГО) и «Ингосстраха» не ответили на вопросы «Ведомостей».

«Страховщики не смогли создать условия, при которых бы ДСАГО получило развитие», – считает Балакирева. С 2015 г. полис ДСАГО подорожал на треть – средняя цена выросла с 2500 до 3300 руб. в 2017 г., отмечает аналитик АКРА Евгений Шарапов.

Страховщики же по-разному объясняют ситуацию. Это продукт с высокой убыточностью, говорит заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов, в этом сегменте велика вероятность мошенничества. ДСАГО стали активно использовать так называемые автоюристы, «чтобы максимально увеличить размер своей прибыли с одного судебного дела», утверждает и представитель Российского союза автостраховщиков (РСА). Более 33% выплат по ДСАГО в 2017 г. были через суды, добавляет он: «При таких результатах бизнес не будет работать ни в одной стране мира». Страховщики в 2017 г. собрали на ДСАГО примерно 3,3 млрд руб. и выплатили почти сопоставимую сумму – около 3 млрд, «что косвенно может говорить об очень высокой убыточности сегмента», соглашается аналитик «Эксперт РА» Ольга Скуратова.

Тем не менее есть компании не из первой десятки по сборам, которые в прошлом году продажи ДСАГО наращивали: например, «Тинькофф страхование» (на 140%), «Ренессанс страхование» (на 65,9%). Представитель «Тинькофф страхования» объясняет это ростом продаж каско, к которому полис ДСАГО предлагается в качестве дополнительной опции. А его коллега в «Ренессанс страховании» – обслуживанием одного крупного автопарка.

Компании, которые наращивают продажи таких полисов, возможно, еще не столкнулись с убытками по ДСАГО, полагает представитель РСА. Он напоминает, что по ДСАГО в отличие от ОСАГО нет компенсационных фондов и все риски несет автомобилист, который заключил договор.

ДСАГО – это коммерческий продукт, тарифы по которому не регулируются, и страховщики могут самостоятельно определять стоимость полиса, указывает организатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Совершенно непонятно, почему страховые компании отказываются от продукта, который интересен большому количеству автолюбителей и на который они готовы потратиться». Массового спроса со стороны населения нет, убежден Бородин: «Многие автомобилисты считают ОСАГО достаточной защитой в случае ДТП».

Превысить лимит выплат по ОСАГО в 400 000 руб. вполне реально, считает Шкуматов. В 2017 г. средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,33 млн руб., следует из оценки аналитического агентства «Автостат». Поэтому весь не покрытый полисом ОСАГО ущерб без полиса ДСАГО автомобилисту придется выплачивать из собственных средств «и никого не волнует, есть ли у него такие деньги», говорит Шкуматов. В Минфин поступает много обращений о недостаточности страховых сумм для полного возмещения ущерба в связи с ростом стоимости транспортных средств и их ремонта, подтверждает Балакирева, увеличивается количество исков к виновникам ДТП о взыскании с них ущерба, превышающего страховое возмещения по ОСАГО.

Обязать страховщиков продавать ДСАГО невозможно – договор не является публичным. Представитель ЦБ не ответил на вопросы о доступности услуги и планах стимулировать продажи ДСАГО.