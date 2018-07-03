Автомобилисты смогут ездить без бумажных полисов ОСАГО

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Евгений Разумный / Ведомости
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, совершенствующий систему ОСАГО. Документ упрощает процедуру контроля полицией или таможенными органами наличие у автомобилиста полиса ОСАГО. При наличии электронного полиса достаточно будет сообщить полицейским его номер или показать распечатку.
Законопроект правительство одобрило на заседании 28 июня, сообщается на его сайте.
Правительство решило уравнять в статусе страховые полисы, купленные у страховщика и оформленные на бумажном носителе, с полисами ОСАГО, которые сейчас автомобилисты покупают в электронном виде на сайтах страховых компаний. И бумажный полис ОСАГО, и электронный будут определяться как единый вид страховых полисов, составляемых в письменной форме в соответствии с Гражданским кодексом.
Полисам ОСАГО каждого страховщика будет присваиваться уникальный порядковый номер, поэтому исключается необходимость изготовления полисов ОСАГО на бланках строгой отчетности с применением специальных методов защиты. Последние выпускает Гознак по заказу Российского союза автостраховщиков (РСА), что влечет для страховых компаний дополнительные затраты на изготовление бланков.
«В результате достаточно будет предъявить распечатанный страховой полис, приобретенный в электронном виде, или информацию о его номере и страховщике, с которым заключен договор, – говорится в сообщении правительства. – При этом уникальный номер, присваиваемый договору страхования (страховому полису), позволит идентифицировать страховщика и подтвердить достоверность приобретенного полиса страхователем».
С 1 января 2017 г. все страховщики обязаны продавать электронные полисы ОСАГО. Однако не все сотрудники ГИБДД оказались в курсе нововведения: некоторые штрафовали автовладельцев за отсутствие полиса, рассказал ранее «Ведомостям» президент РСА Игорь Юргенс. Это происходило несмотря на то, что руководство МВД дало официальные разъяснения о равном хождении обоих видов полисов.
Подготовленный правительством законопроект также обязывает автомобилистов, пересекающих государственную границу России, предъявлять для проверки сотрудникам таможенных органов полис ОСАГО либо его международный аналог – «Зеленую карту».
Документ также уточняет перечень виновных лиц, к которым страховщик, выплативший возмещение пострадавшему, может предъявлять требования о возмещении вреда. Такое требование больше не распространяется на виновников ДТП в лице пешеходов, получивших ранение, увечье либо погибших в результате ДТП, а также к их родственникам и наследникам, говорится на сайте правительства.
Самые надежные и проблемные подержанные автомобили – рейтинг TÜV
Daimler
Двух-трехлетний Mercedes-Benz SLK (R 172, на фото) назван самым надежным автомобилем по результатам ежегодного анализа техосмотра машин немецкой ассоциации технического контроля машин TÜV. В десятку лучших подержанных машин не старше 2014 года выпуска также входят Volkswagen Golf Sportsvan, Mercedes B-класса, Mercedes GLK, Mazda 2, Audi A1, Q3 и Q5, Porsche 911 и Volvo V40 (у последних пяти одинаковый уровень надежности). Многие из этих моделей лидировали и в прошлогоднем рейтинге надежности организации
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Daimler
Рейтинг составлен на основании 10 млн проверок автомобилей, произведенных членами ассоциации TUV с июля 2016 г. по июнь 2017 г. Самым надежным 4-5-летним автомобилем назван Mercedes-Benz B-класса (кузов W 246, на фото). Также лучшие подержанные пятилетки - Porsche 911, Mazda CX-5, Audi Q5, Mercedes SLK, Seat Mi, Audi TT, Mercedes GLK, Opel Agila и Mercedes M-класса
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Porsche
В исследовании рассматривается 225 самых распространенных моделей европейского рынка, разбитые на пять возрастных групп без уточнения классов автомобилей. Среди 6-7-летних машин меньше всего неисправностей эксперты обнаружили в Porsche 911 (Typ 977, на фото). Чуть хуже него показали себя при техосмотре Audi Q5 и TT, Honda CR-V, Mazda 3, BMW X1, Kia Venga, VW Golf Plus, Audi A4/A5 и Ford Fusion
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Porsche
Основная модель Porsche названа лучшей среди 8-9-летних и 10-11-летних машин. При составлении рейтинга учитывалось число обнаруженных при техосмотре неисправностей, которые классифицировались по категориям: «незначительные» (разрешается дальнейшая эксплуатация, но дефекты необходимо устранить), «существенные» (допуск на дорогу не дается, недостатки необходимо устранить в течение четырех недель) и «небезопасное транспортное средство» (прекратить использование)
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Porsche
При построении рейтинга учитывались только «серьезные дефекты», т. е. не позволяющие по достаточно строгим немецким правилам получить допуск к движению по дорогам общего пользования. Так, у лидера рейтинга 2018 г. Mercedes SLK в среднем только две машины из 100, представленных на техосмотр, имели серьезные неисправности. Среди 10-11-летних Porsche 911 (на фото) - 12,2% машин с серьезными дефектами при средних для этого возраста 26,5%. В среднем во всех возрастных категориях доля дефектных машин - 19,9%
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Kia
Самым ненадежным среди свежих машин с пробегом немецкие эксперты признали 2-3-летний кроссовер Kia Sportage - 12,6% неисправных машин (как у 10-летних Porsche) при средних 5,8% для возраста. Также в подвале рейтинга оказались Fiat Punto (12,3%), Dacia Logan (12,2%) с соплатформенными Sandero (9,5%) и Duster (8,9%), Fiat 500 (11,2%) и Ford Ka (10,1%). Но у Logan и Duster выше средние пробеги - 50 000 км против 27 000-33 000 км у итальянцев и Ka (построен на общей платформе с Fiat 500) и Sportage - 42 000 км
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Renault
У Peugeot 206 и Dacia Logan (на фото) одинаковая и самая высокая доля дефектов среди 4-5-летних автомобилей – 20,6%, при этом у Peugeot пробег в среднем меньше - 52 000 против 80 000 км. Другие слабые модели 2012-2013 гг. - VW Sharan, Renault Kangoo, Seat Alhambra (аналог Sharan), Chevrolet Spark и упомянутые среди худших 2-3-летних модели Dacia и Fiat
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Chevrolet
В рейтинге TÜV всего две модели Chevrolet, и они обе попали в антитоп-5 автомобилей с наибольшим числом существенных неисправностей. На фото Aveo – аутсайдер среди 6-7-летних автомобилей с долей неисправных автомобилей 29,3% (среднее для 6-7-летних - 15,7%). Самыми слабыми в этом возрасте немцы также считают Citroen C4, Fiat Panda, Renault Twingo, Kia Rio, Peugeot 206, Dacia Logan и Sandero
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Chevrolet
Малыш Chevrolet Matiz замыкает рейтинг надежности 8-9-летних машин вместе с Aveo первого поколения - 35,8% и 32,5% неисправных машин при средних 21%. Также хуже всех себя показывают на немецком техосмотре Dacia Logan и Sandero, Renault Kangoo и Megane, Citroen C4 и Berlingo, Peugeot 206, Kia Rio, VW Sharan и Mazda 5
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Matthias93
У Ford Ka первого поколения самая большая доля неисправных машин согласно отчету TÜV - 36,9%. Такой же процент у Ford Galaxy, но средний пробег минивэнов значительно больше - 170 000 км против 82 000 км у микролитражки. Худшими десятилетками стали сразу четыре модели Renault - Megane, Laguna, Scenic и Kangoo, Hyundai Tucson и уже упомянутые за ненадежность в более молодом возрасте VW Sharan, Citroen C4, Chevrolet Matiz и Kia Rio. Среднее число неисправных машин в этом возрасте - 26,5%, определил TUV