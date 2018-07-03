Автомобилисты смогут ездить без бумажных полисов ОСАГО

Евгений Разумный / Ведомости

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, совершенствующий систему ОСАГО. Документ упрощает процедуру контроля полицией или таможенными органами наличие у автомобилиста полиса ОСАГО. При наличии электронного полиса достаточно будет сообщить полицейским его номер или показать распечатку.

Законопроект правительство одобрило на заседании 28 июня, сообщается на его сайте.

Правительство решило уравнять в статусе страховые полисы, купленные у страховщика и оформленные на бумажном носителе, с полисами ОСАГО, которые сейчас автомобилисты покупают в электронном виде на сайтах страховых компаний. И бумажный полис ОСАГО, и электронный будут определяться как единый вид страховых полисов, составляемых в письменной форме в соответствии с Гражданским кодексом.

Полисам ОСАГО каждого страховщика будет присваиваться уникальный порядковый номер, поэтому исключается необходимость изготовления полисов ОСАГО на бланках строгой отчетности с применением специальных методов защиты. Последние выпускает Гознак по заказу Российского союза автостраховщиков (РСА), что влечет для страховых компаний дополнительные затраты на изготовление бланков.

«В результате достаточно будет предъявить распечатанный страховой полис, приобретенный в электронном виде, или информацию о его номере и страховщике, с которым заключен договор, – говорится в сообщении правительства. – При этом уникальный номер, присваиваемый договору страхования (страховому полису), позволит идентифицировать страховщика и подтвердить достоверность приобретенного полиса страхователем».

С 1 января 2017 г. все страховщики обязаны продавать электронные полисы ОСАГО. Однако не все сотрудники ГИБДД оказались в курсе нововведения: некоторые штрафовали автовладельцев за отсутствие полиса, рассказал ранее «Ведомостям» президент РСА Игорь Юргенс. Это происходило несмотря на то, что руководство МВД дало официальные разъяснения о равном хождении обоих видов полисов.

Другие изменения в ОСАГО

Подготовленный правительством законопроект также обязывает автомобилистов, пересекающих государственную границу России, предъявлять для проверки сотрудникам таможенных органов полис ОСАГО либо его международный аналог – «Зеленую карту».

Документ также уточняет перечень виновных лиц, к которым страховщик, выплативший возмещение пострадавшему, может предъявлять требования о возмещении вреда. Такое требование больше не распространяется на виновников ДТП в лице пешеходов, получивших ранение, увечье либо погибших в результате ДТП, а также к их родственникам и наследникам, говорится на сайте правительства.

Самые надежные и проблемные подержанные автомобили – рейтинг TÜV