Введение электронного ПТС создаст трудности для покупателей новых машин

Статья опубликована в № 4572 от 23.05.2018 под заголовком: ОСАГО не для новых машин

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Успеть наладить взаимодействие к 1 июля страховщики не смогут PhotoXpress

С 1 июля в России прекратится оформление паспортов транспортных средств (ПТС) в бумажном виде. Но по крайней мере на первых порах это не облегчит, а, наоборот, осложнит жизнь покупателям новых автомобилей.

Дело в том, что в перечне государственных организаций, с которыми взаимодействуют страховщики при продаже полисов ОСАГО, нет администратора системы электронных ПТС – АО «Электронный паспорт». Об этом рассказал «Ведомостям» президент Российского союза автостраховщиков (РСА, профобъединение страховщиков ОСАГО) Игорь Юргенс.

Законом об ОСАГО предусмотрен список документов, которые являются основанием для продажи полиса ОСАГО, среди них ПТС либо свидетельство о регистрации. Последнего у владельца нового автомобиля еще нет, так как для этого машину нужно поставить на учет. Без полиса ОСАГО сделать это нельзя, а бумажный ПТС с 1 июля выдаваться не будет. Сведения об этих документах страховщики могли бы получить через информационный обмен, но его с «Электронным паспортом» нет, говорит Юргенс: «Соответственно, человек покупает новый автомобиль, а купить полис ОСАГО не сможет, потому что страховщик попросит у него ПТС».

Юргенс уверен, что к 1 июля решить проблему не удастся, так как требуется внесение изменений в постановление правительства от 14 сентября 2005 г. «Об обмене информацией...» при ОСАГО.

Временным решением может стать заключение двустороннего соглашения между РСА и «Электронным паспортом» об обмене информацией, говорит один из сотрудников РСА. Такой документ будет готов в ближайшее время, «совершенно точно не позже 1 июля», сообщил «Ведомостям» гендиректор «Электронного паспорта» Илья Минкин.

В любом случае успеть наладить взаимодействие к 1 июля страховщики не смогут – на доработку IT-систем потребуется несколько месяцев, скептичен Юргенс.