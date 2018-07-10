ЦБ ограничит продажи ОСАГО и полисов страхования жизни

Статья опубликована в № 4605 от 10.07.2018 под заголовком: Страховых агентов отправят на аттестацию

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Продавцы полисов должны будут предъявить выписку из реестра Максим Стулов / Ведомости

Центробанк намерен создать реестр страховых агентов, занимающихся продажей ОСАГО и полисов страхования жизни, рассказал человек, знающий планы ЦБ. У регулятора есть такая идея, подтверждает президент Национального союза страховых агентов Александр Тутинас.

Регулирование агентов ЦБ планирует начать именно с посредников в этих двух социально значимых видах страхования, объясняет первый собеседник «Ведомостей». Решений пока не принято, но обсуждается введение аттестации агентов – физлиц и индивидуальных предпринимателей. Подтвердив соответствие определенным требованиям, агенты смогут попасть в реестр ЦБ и продавать страховые продукты, говорит он. Затронет ли аттестация агентов – юридических лиц (сотрудников банков, магазинов, агрегаторов, туроператоров), собеседник «Ведомостей» не знает.