ЦБ может начать помечать сайты легальных страховщиков ОСАГО АГН «Москва»

ЦБ может начать помечать сайты добросовестных страховщиков в поисковых системах по аналогии с микрофинансовыми организациями (МФО), чтобы отличить их от мошенников, которые продают фальшивые электронные полисы ОСАГО. Об этом говорит представитель Центробанка.

«Маркировка была бы полезна для клиентов страховых компаний, помогая отличить тех, кто предлагает фальшивый электронный полис ОСАГО», - цитирует «Интерфакс» слова представителя регулятора. Он добавляет, что Центробанк может помечать не столько сайты страховщиков, ни их посредников, если страховых агентов - юрлиц допустят к заключению договоров продажи е-ОСАГО.

Вчера ЦБ объявил о том, что будет помечать сайты легальных МФО в поисковой системе «Яндекс» зеленой галочкой с подписью «Реестр ЦБ».

Профсообщество поддерживает расширение этой меры на страховщиков. Российский союз автостраховщиков (РСА) был одним из инициаторов маркирования сайтов, говорит «Ведомостям» исполнительный директор союза Евгений Уфимцев. Система может работать так, продолжает он: страховщики подают информацию в РСА, а союз передает ее в ЦБ, после этого последний помечает официальные сайты страховщиков, которые официально продают электронные полисы ОСАГО.

«Сейчас проблема сайтов-клонов и других фейковых (поддельных. - «Ведомости») сайтов, которые вводят людей в заблуждение и вымогают деньги, актуальна», - сетует заместитель генерального директора компании «Ингосстрах» Илья Соломатин. По его словам, это проблема новая, но она активно набирает обороты, страховщики все чаще замечают такие сайты и стараются их оперативно блокировать. «Наши коллеги по страховому рынку тоже этим обеспокоены», - добавляет он.

«Ведомости» ожидают комментария от Центробанка.