Курс евро превысил 80 рублей впервые с апреля 2018 года

Андрей Гордеев / Ведомости

Днем в четверг курс рубля резко обвалился. К 16.40 мск евро подорожал на 83 коп. до 80,21 руб., доллар – на 82 коп. до 68,94 руб. Последний раз евро стоил дороже 80 руб. на закрытии торгов 11 апреля. Тогда США ввели против нескольких российских компаний, среди которых была UC Rusal Олега Дерипаски.

Бегство капитала из развивающихся валют, которое мы наблюдали в августе, вспыхнуло с новой силой: повлияли вчерашние обвинения России в химических атаках, а также пересмотр ключевых макроэкономических показателей и ухудшение прогнозов, говорит аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов. Рынок отреагировал на это, но с отложенным эффектом, замечает он.

Рынок нервный и чутко реагирует на любые новости, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин. Сведения о расследовании в Солсбери, а также новости по Сирии повысили вероятность вступления в силу второй части санкций США, после чего инвесторы начали распродавать рубль, продолжает он. Отток иностранцев с развивающихся рынков также не способствует укреплению российской валюты, замечает старший аналитик БКС Сергей Суверов.

Доллар на мировых рынках ослаб, а евро, напротив, начал укрепляться, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. При этом курс рубля к бивалютной корзине существенно не изменился, отмечает он. В условиях текущей волатильности рост курса евро с 79,34 руб. до 80 руб. к середине торгов не выглядит удивительным, замечает он.

Доходности ОФЗ сегодня превысили отметку в 9%. Так, доходность бумаг с погашением в марте 2033 г. составила 9,13%, с погашением в сентябре 2033 г. – 9,09%. Замминистра финансов Владимир Колычев не исключил, что ведомство может выйти на вторичный рынок заимствований, но только при «экстремальном стрессе». «Сейчас таких условий нет. Но теоретически это возможно», - добавил он.