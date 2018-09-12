Костин рассказал о судьбе долларовых вкладов при расширении санкций

«Если народ побежит за деньгами, мы всем отдадим», – заверил президент ВТБ Андрей Костин Евгений Разумный / Ведомости

Российский банковский сектор способен выстоять в случае введения против него санкций США, а клиенты банков гарантированно смогут вернуть средства с долларовых депозитов, заявил президент ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg.

«Конечно, мы определенно готовы к любому развитию ситуации и определенно российский банковский сектор при поддержке Центробанка может устоять перед санкциями», – сказал Костин. В то же время он подчеркнул, что санкции, безусловно, были бы нежелательны.

«Все обязательства перед вкладчиками, перед клиентами мы будем выполнять. И это не только мое мнение, это программа, согласованная с Центральным банком, с правительством. Если необходимо, будет оказана помощь в этом. Долларов у нас много на сейчас. Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим», – заявил Костин в интервью Business FM. По его словам, рассматриваются в том числе возможности выплаты долларовых вкладов в рублях по текущему курсу, перевод депозитов в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары. «И наличность у нас сейчас, мы много завезли, поэтому, в принципе, готово базовое решение, которое принимается правительством и Центральным банком и крупнейшими банками: клиенты пострадать не должны», – заключил он, подчеркнув, что речь идет как о клиентах – физических лицах, так и о компаниях.

Законопроект, предполагающий блокировку долларовых операций ВТБ и других крупнейших российских банков (Сбербанка, Банка Москвы, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и госкорпорации Внешэкономбанк), был подготовлен группой американских сенаторов от демократической и республиканской партий. Документ также предусматривает запрет на покупку нового российского госдолга.

Фактически законопроект предусматривает отключение банков от международных платежных систем, говорил «Ведомостям» партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Олег Колотилов из «Кульков, Колотилов и партнеры» пояснял, что в случае одобрения законопроекте президент США сможет включить российские банки из представленного списка в список блокирующих санкций (SDN-лист), которые запрещают американским лицам любые сделки с фигурантами черного списка, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичными санкциями в случае нарушения этого запрета.

С 2014 г. российские госбанки находятся под секторальными санкциями из-за Крыма и Украины, которые ограничивают их возможность привлечения финансирования в США. Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов уверял, что расширение санкций на российские госдолг и госбанки неприятно, но не смертельно.

Кто попал под новые санкции США