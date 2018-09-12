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Костин прокомментировал совет Орешкина продавать доллары

Президент ВТБ Андрей Костин не согласился с рекомендацией министра экономического развития Максима Орешкина продавать доллары и покупать рубли.

«Я бы не был так уверен», – сказал Костин в интервью радиостанции Business FM, комментируя слова Орешкина. Ранее Орешкин также в интервью Business FM на вопрос, стоит ли при текущей ситуации на рынке продавать доллары и покупать рубли, ответил утвердительно.

«У меня будет немного более сдержанное отношение именно в силу геополитики, потому что я с ним согласен – есть причины, которые будут способствовать росту рубля. Но я должен дождаться ноября, посмотреть – если настолько плохи будут санкции для наших предприятий, экономики», – отметил Костин.

Банкир охарактеризовал Орешкина как хорошего прогнозиста и знатока экономики. Костин также назвал Орешкина одним из самых ярких экономистов, которые работали в ВТБ. В 2012-2013 гг. Орешкин был главным экономистом «ВТБ капитала». Ранее Костин также хвалил Орешкина. «35 лет, а мыслей сколько и ума сколько», – говорил он про Орешкина осенью прошлого года.

В интервью Business FM Костин также предположил, что Центробанк сохранит ключевую ставку на заседании в пятницу. «Полагаю, Центральный банк, хотя понимает сейчас возросшие риски, но также понимает, на мой взгляд, что этого нельзя делать», – считает банкир.

В понедельник, 11 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 года значений, в последующие дни курс несколько скорректировался. По словам Орешкина, ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России, и как только отток прекратится, тенденция развернется в обратную сторону. Министр подчеркивал, что не видит ни одной причины для изменения Минэкономразвития среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 руб. за доллар.