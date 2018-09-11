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Экономика
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Орешкин посоветовал продавать доллары и покупать рубли

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что при текущей ситуации на рынке следует продавать доллары и покупать рубли. «Да», – ответил он на соответствующий вопрос в интервью Business FM.

В макропрогнозе Минэкономразвития заложен среднегодовой курс рубля к доллару на 2018 г. в 61,6 руб./$ и 63,9 руб./$ на 2019 г. Орешкин подтвердил, что в среднесрочной перспективе ожидает укрепление курса до 63–64 руб. за доллар. Из-за возникшей в августе волатильности на рынке Минэкономразвития пересмотрело динамику курса рубля и оттока капитала на ближайшие 6–12 месяцев. Однако «долгосрочно, за пределами 12 месяцев, мы не видим ни одной причины, почему бы эти показатели менять», подчеркнул Орешкин.

«Вы знаете известную цитату Уоррена Баффетта: покупать нужно тогда, когда боишься. Потому что, когда все хорошо и все уверены в чем-то, означает, наоборот, что у этого актива перспектив немного, – заключил Орешкин. – Поэтому сейчас мы отклонились, все находятся в некотором нервозном состоянии на рынке. Это все транслируется в те значения, которые мы видим, но по мере того, как ситуация дойдет до определенного пика и начнет разворачиваться, мы увидим такое же быстрое движение и назад».

Министр отметил, что стабильность курса рубля основывается на бюджетном правиле, которое предусматривает покупку иностранной валюты на дополнительные нефтегазовые доходы и их резервирование, а также политике Центробанка по удержанию инфляции возле 4%. «Здесь эти политики все сохраняются, и фундаментально, макроэкономически мы будем возвращаться к равновесию, а сам механизм плавающего валютного курса означает, что от равновесия мы можем отклоняться, отклоняться на довольно значительные расстояния, все это связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке», – резюмировал Орешкин.

В августе рубль в ожидании новых санкций США начал резко слабеть к доллару и евро. Это вынудило ЦБ объявить о приостановке закупки валюты для Минфина на открытом рынке в рамках бюджетного правила «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности на финансовых рынках».

В понедельник, 11 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 года значений: на Московской бирже доллар дорожал до 70,34 руб., евро – до 81,67 руб.

В конце прошлой недели первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов назвал текущий курс рубля недооцененным. Он также связывал ослабление национальной валюты с ожиданием очередной волны санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы в пользу повышения ключевой ставки на заседании 14 сентября.

Как в России уничтожают деньги

Бизнес
Новости

Гендиректор «Сибура» рассказал о возможных параметрах IPO компании

Ведомости
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«Хорошим моментом» для обсуждения первичного публичного размещения (IPO) крупнейшей нефтехимической компании в России «Сибур» может стать время после запуска комплекса «ЗапСибнефтехим». Об этом CNBC во время Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил гендиректор «Сибура» Дмитрий Конов.

По его словам, «ЗапСибнефтехим» предположительно будет запущен во II квартале 2019 г. и это открывает возможность для обсуждения листинга. «Это может стать хорошим моментом для обсуждения [IPO]», – отметил Конов.

Первый этап, рассказал Конов, – это листинг в Москве. «Потом мы посмотрим, что мы будем делать на международном уровне», – добавил он.

В то же время гендиректор «Сибура» подчеркнул, что у компании нет «установленного графика»: решение будет зависеть от благоприятных рыночных условий, а также от того, посчитают ли акционеры сделку достаточно привлекательной, чтобы продать свою долю. «Мы ведем переговоры с банками, ведем переговоры, чтобы понять, станет ли это удобным моментом или нет», – сказал Конов, отметив, что акционеры, по его мнению, «довольны результатами компании».

Говоря о размерах IPO, Конов подчеркнул, что «немного рано» обсуждать такие детали, но сообщил, что речь может идти о 15% акций.

О том, что «Сибур» начал подготовку к IPO, стало известно 24 июля этого года. Предварительно цена компании оценена в $20–26 млрд, говорил источник «Ведомостей», близкий к одному из акционеров. Reuters писало об этом же со ссылкой на источники; агентство сообщало, что в ходе размещения предполагается привлечь $2–3 млрд. Если в ходе сделки удастся привлечь эту сумму, IPO «Сибура» станет одним из крупнейших в российской истории.

В конце августа Financial Times сообщала о том, что решение об IPO «Сибура» будет принято до конца сентября. Два источника издания говорили, что руководство обсуждает размещение 10–15% акций компании, большую часть которых продаст крупнейший акционер «Сибура» Леонид Михельсон (владеет 48,5% акций).

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Авто
Новости

Tesla сократит число доступных цветов для электромобилей

Ведомости
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Tesla с 12 сентября откажется от двух доступных цветов электрокаров, написал в своем Twitter гендиректор компании Илон Маск.

«Мы убираем из меню два цвета Tesla из семи в среду для упрощения производства», – сообщил он.

Речь идет о таких цветах, как Obsidian Black Metallic и Silver Metallic. Они будут доступны по специальному заказу и более высокой цене, отметил Маск.

В начале августа Tesla отчиталась о рекордных убытках во II квартале. Они составили $717,7 млн по сравнению с $336,4 млн за аналогичный период прошлого года. По итогам I квартала убытки компании оценивались в $709,5 млн. Доходы компании во II квартале 2018 г. выросли до $4 млрд с $2,79 млрд за тот же период в прошлом году.

В начале сентября из Tesla ушли два топ-менеджера – главный бухгалтер Дейв Мортон и руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. На фоне их увольнения акции Tesla на NASDAQ подешевели более чем на 9%: в 16.46 мск обыкновенная акция компании стоила $254 (-9,58%).

Tesla выпустила первый бюджетный автомобиль Model 3

Экономика
Новости

Шохин призвал не привязывать защиту инвестиций бизнеса к политическим циклам

Ведомости
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В основу защиты проектов бизнеса следует закладывать инвестиционный, а не политический цикл, заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на сессии Восточного экономического форума, посвященной диалогу бизнеса и власти.

Сейчас стабилизационная оговорка, предусмотренная в законопроекте Минфина о защите инвестиций, по сути, привязана к политическому циклу в 6 лет, который завершается к концу президентского срока, заметил Шохин. Он призвал исходить из реального срока окупаемости инвестиций, а не электоральных циклов.

В конце августа Минфин представил законопроект о защите и поощрении капиталовложений в Россию. Компаниям, готовым инвестировать больше 3 млрд руб. собственных средств за три года (минимальная сумма общих инвестиций – 10 млрд руб., включая займы) и свыше 30 млрд руб. за 12 лет, государство готово гарантировать неухудшение налоговых и тарифных условий. Если компания реинвестирует прибыль, при минимальных инвестициях она сможет продлить контракт еще на шесть лет, следовало из проекта, с которым ознакомились «Ведомости».

На время действия соглашения на компании не будут распространяться новые правила о платежах, налогах, тарифах и сборах, если такие изменения серьезно ухудшают положение бизнеса. Эта так называемая стабилизационная оговорка не касается тех случаев, когда такие платежи собираются для защиты конституционных прав людей или обеспечения обороны страны.

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Политика
Новости

Роструд составил списки компаний с людьми предпенсионного возраста

Ведомости
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Роструд составил и передал в службы занятости списки из 340 000 предприятий, на которых в 2019 г. будут работать граждане предпенсионного возраста. Об этом рассказал председатель Роструда Всеволод Вуколов во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы сейчас передали порядка 340 000 предприятий в службы занятости, списки передали в регионы, чтобы уже сегодня работать с предпенсионерами адресно. Чтобы сегодня понять, чему их переучивать, что им предложить», – сказал он (цитата по ТАСС).

Вуколов пояснил, что речь идет о предприятиях, на которых будут работать люди, входящие в предпенсионный возраст именно в 2019 г.

Председатель Роструда отметил, что сегодня ведомство ведет мониторинг порядка 400 000 предприятий, где работают лица предпенсионного возраста. По его словам, служба выявляет сотрудников, которых собираются сократить, и проводят проверки «на предмет соблюдения защиты прав лиц предпенсионного возраста».

29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением о пенсионной реформе и объявил о смягчении ее условий – в частности, он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Также меры, которые предложил Путин, предполагают, что на переходный период предпенсионным возрастом будет считаться пять лет до наступления срока выхода на пенсию вместо двух, как сейчас.

Президент заявил о необходимости установить для работодателей ответственность вплоть до уголовной за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу из-за возраста. Он поручил правительству разработать меры стимулирования бизнеса «принимать и сохранять» на работе граждан предпенсионного возраста и утвердить программу по повышению квалификации. Кроме того, Путин предложил увеличить для людей предпенсионного возраста пособие по безработице.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Нижняя палата парламента приняла его в первом чтении в первоначальной версии. 6 сентября в Госдуму внесли поправки, которые предложил Путин, и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что фракция обеспечит принятие этих изменений. Второе чтение пенсионного законопроекта должно пройти во время осенней сессии Госдумы.

Бизнес
Новости

«Газпром» сообщил о прогрессе в проекте газопровода в Южную Корею через КНДР

Ведомости
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«Газпром» готовится перейти к этапу обоснования инвестиций для проекта газопровода в Южную Корею через КНДР, сообщил зампред правления концерна Александр Медведев в ходе Восточного экономического форума.

«Идея газопровода из России через Северную Корею в Южную Корею не нова, и можно сказать даже "с бородой" она. Но отсутствие необходимых политических предпосылок не позволило продвигаться этому проекту, – отметил он (цитаты по "Интерфаксу"). – Но вот появились признаки улучшения политической ситуации». Ранее об этом сообщал зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов. В июне он рассказал о возобновлении переговоров «Газпрома» и Южной Кореи о строительстве газопровода в связи с улучшением ситуации с безопасностью на Корейском полуострове.

«Мы в контакте с нашими южнокорейскими и северокорейскими коллегами готовимся к вступлению в очень важный этап, который называется на разных языках по-разному, но в данном случае предпочтительно назвать этот этап "обоснование инвестиций», – указал Медведев. Для этого необходимо подготовить технические, экономические и коммерческие задания, отметил топ-менеджер, выразив надежду, что в скором времени это будет сделано.

«Мы в "Газпроме" и, насколько я знаю, наши коллеги в Республике Корее и КНДР относятся к этому процессу так же, что внушает оптимизм», – заключил Медведев.

Модератор дискуссии на ВЭФе, руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики Российской академии наук Георгий Толорая отметил, что проект газопровода не должен попасть под западные санкции, поскольку газ будет поставляться не для Северной Кореи.

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Финансы
Новости

Доллар и евро подешевели более чем на полрубля

Ведомости
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Рубль укрепляется на открытии торгов Московской биржи после произошедшего накануне обвала курса до минимальных за два с половиной года значений. Торги понедельника закрылись для доллара на отметке 70,57 руб., для евро – 81,83 руб. Во вторник курс доллара падал на 67 коп. до 69,9 руб., евро – на 55 коп. до 81,28 руб.

К 10.10. мск американская валюта торгуется по цене 69,94 руб. (-63 коп., или -0,9% к закрытию предыдущих торгов), европейская – 81,36 руб. (-47 коп., или -0,57%).

Национальная валюта слабела в ожидании возможных санкций, также на курсе сказывалось снижение всех развивающихся рынков, указывали опрошенные «Ведомостями» экономисты. Они обращали внимание, что при текущих высоких ценах на нефть рубль никогда еще не стоил так дешево.

В конце прошлой недели первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов назвал текущий курс рубля недооцененным. Он также связывал ослабление национальной валюты с ожиданием очередной волны санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы в пользу повышения ключевой ставки на заседании 14 сентября.

Политика
Новости

СК возбудил дело о хищении против министра здравоохранения Камчатки

Ведомости
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Следователи возбудили уголовное дело о крупном хищении (ч. 4 ст. 160 УК) в отношении министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Аналогичное дело возбуждено против адвоката и учредителя коммерческой организации, их имена и название компании СК не уточняет. Подозреваемые задержаны, следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.

По версии следствия, в 2017 г. региональный министр здравоохранения с целью хищения средств краевого бюджета вступила в сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. В результате они похитили не менее 22 млн руб. через приобретение по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд Камчатской городской поликлиники №3.

Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски в жилищах фигурантов, Минздраве и Торгово-промышленной палате Камчатского края, а также в поликлинике и компании.

Министры и заместители под следствием

Бизнес
Новости

РЖД раскрыла размер программы развития до 2025 года

Ведомости
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Проект Долгосрочной программы развития РЖД до 2025 г. предусматривает расходы по одному варианту 7 трлн руб., по другому – 10 трлн руб., сообщил на сессии ВЭФа первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин. Он перечислял перспективные проекты развития для АТР, в том числе мост на Сахалин, с Сахалина на японский остров Хоккайдо, развитие грузовых высокоскоростных магистралей, второй Северо-Муйский тоннель.

Новую версию Долгосрочной программы развития до 2025 г. РЖД выпустила в начале лета, на базе свежих майских указов президента. Как писали ранее «Ведомости», проект Долгосрочной программы развития, в частности, предусматривает, что грузоперевозки вырастут по сравнению с 2017 г. на 35% до 1,7 млрд т, число отправленных пассажиров – на 27% до 1,4 млрд человек. Выручка холдинга в 2025 г. ожидается на уровне 3,8 трлн руб. (рост в 1,7 раза), чистая прибыль – 338,6 млрд руб. (рост в 10 раз), EBITDA – 1,1 трлн руб. (рост в 2,7 раза).

Кроме того, согласно проекту к 2025 г. общая численность работников холдинга снизится почти на 6% – с 904 000 человек (по состоянию на 31 марта 2018 г.) до 848 400 человек. Штат головной компании – ОАО «РЖД» – снизится на 5,6%: с 751 000 до 709 000 человек.

В приложении к проекту программы также указывается, что РЖД с 2025 г. перестанет покупать плацкартные вагоны – на смену им придут составы нового поколения. По состоянию на 31 декабря 2016 г. на плацкартные вагоны приходилось 36% подвижного состава Федеральной пассажирской компании (ФПК, 100%-ная «дочка» РЖД). При этом в 2016 г. на них пришлось 66% перевозок в дальнем следовании.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Акции UC Rusal подешевели после новости о возможном сокращении производства

Ведомости
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Цена акций UC Rusal на торгах Гонконгской биржи во вторник падала более чем на на 7% к закрытию предыдущего торгового дня, до 1,64 гонконгского доллара за бумагу.

К 8.40 мск стоимость акций попавшего под санкции США алюминиевого гиганта скорректировалась до 1,69 гонконгского доллара (-4,5% к закрытию).

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что UC Rusal будет вынуждена начать закрывать некоторые производственные линии, если не получит в этом месяце разъяснений американского минфина о дальнейшей санкционной политике.

UC Rusal попала под санкции в апреле 2018 г. вместе со своим контролирующим акционером Олегом Дерипаской. Позже минфин смягчил ограничения, позволив контрагентам компании вести с ней бизнес до 23 октября. Если минфин не уточнит свои планы относительно санкций в ближайшее время, то UC Rusal рискует остаться без контрактов, которые промышленники обычно заключают на проходящей в сентябре Международной алюминиевой конференции.

Ранее минфин заверял, что санкции нацелены на Дерипаску, а не на бизнес UC Rusal, и заявлял о возможности снять их в случае отказа бизнесмена от контроля над компанией. Председатель совета директоров En+ (компания Дерипаски, контролирующая UC Rusal) лорд Грегори Баркер предложил соответствующий план спасения компании от санкций.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» может снизить прогноз по прибыли из-за роста цен на керосин

Ведомости
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Компания «Аэрофлот» может пересмотреть прогноз по прибыли на год в сторону снижения из-за роста цен на авиакеросин. «Мы предполагаем поменять бюджет до конца года в сторону снижения прибыльности. Сейчас считают, какие расходы будут дополнительные», – приводит «Интерфакс» слова председателя совета директоров компании Михаила Полубояринова в кулуарах Восточного экономического форума.

Сейчас у «Аэрофлота» отмечаются серьезные потери из-за роста цен на керосин. Полубояринов уточнил, что речь идет о «существенной цифре по утвержденному бюджету». По его словам, «Аэрофлоту» «приходится как-то зарабатывать», в том числе маневрируя маршрутами и судами. Чтобы компенсировать убытки, компании приходится «раскатывать» новые доходные маршруты, такие как Индия и Китай. Парк «России» осуществляет бюджетные перевозки. Компания вынуждена их использовать на маршрутах, «где нет большой доходной составляющей для компании».

Говоря о параметрах подписанного в рамках ВЭФа соглашения о поставках самолетов SSJ100, председатель совета директоров компании рассказал, что оно носит рамочный характер. «Пока нет ни цен, ни условий», они в процессе работы.

В первом полугодии 2018 г. «Аэрофлот» получил 5,2 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 2,9 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка группы увеличилась на 13,2% до 265,8 млрд руб. Ключевым фактором, повлиявшим на операционные затраты, стал рост цен на авиационный керосин. Если в первом полугодии он составил почти 30%, то во II квартале рост к аналогичному периоду прошлого года ускорился, а расходы компании на топливо увеличились на 38,5% до 77,9 млрд руб.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Экономика
Новости

Вице-президент «Алросы» рассказал о привлекательности списка Белоусова для компаний

Ведомости
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Все теперь мечтают попасть в «список Белоусова, несмотря на то, как все начиналось», заявил вице-президент «Алросы» Сергей Барсуков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что принимал участие в совещаниях с компаниями по поводу предложения помощника президента Андрея Белоусова увеличить налоговую нагрузку на компании на 500 млрд руб.

«Сейчас поставлен вопрос по-другому – как увеличить частные капвложения», – уточнил он. Одним из обсуждаемых сейчас направлений является господдержка. Во-первых, рассматривается стабилизационная оговорка: государство может пообещать через гражданско-правовой договор не ухудшать налоговую среду для компаний, которые осуществляют инвестиции. Рассматривается возможность предоставления налоговых субсидий при необходимых инвестициях. Кроме того, может быть рассмотрен вариант дополнительных преференций для стимулирования инвестиций на Дальнем Востоке, сказал Барсуков.

В конце августа в РСПП прошла встреча представителей компаний, на которые в письме президенту Белоусов предлагал увеличить налоговую нагрузку. По итогам встречи бизнеса с Белоусовым и первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым компании обещали представить списки инвестпроектов, связанных с целями майского указа президента Владимира Путина. Ожидалось, что список проектов будет предложен компаниями к середине сентября. Однако, как заявил президент РСПП Александр Шохин, перечень проектов будет готов до конца ноября. «Речь идет не об изъятиях, а о рыночном подходе. Процесс длительный, мы можем сформировать сугубо предварительный список проектов, над которыми надо работать», – передает ТАСС.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

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