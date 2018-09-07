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Экономика
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Орешкин оценил эффект для ВВП от повышения пенсионного возраста

Ведомости
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Эффект от повышения пенсионного возраста выразится в росте российской экономики на 1,5% в течение шести лет, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

«По нашим оценкам, кумулятивный эффект на предстоящие шесть лет это уровень ВВП примерно на 1,5% выше, чем он был бы без реализации этой реформы», сказал Орешкин в эфире телеканала РБK. Министр пояснил, что эффект будет накапливаться, начиная с 0,1% в 2019 г., в дальнейшем - по 0,3% в год.

По мнению Орешкина, пенсионная реформа приведет к повышению уровня пенсий и росту экономической активности населения старшего возраста. Повышение доходов пенсионеров положительно скажется на таких отраслях экономики, как производство продуктов питания и товаров народного потребления, добавил министр.

В четверг президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. В первом чтении предложенный правительством проект закона был одобрен 18 июля.

Путин 29 августа в ходе телеобращения к россиянам предложил смягчить законопроект. Так, возраст выхода на пенсию для женщин планируется повысить до 60 лет, а не до 63. Кроме этого, вводится ряд льгот, например для многодетных матерей.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

Франция обвинила Россию в попытке перехвата сигнала военного спутника

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Россия пыталась перехватить сигналы с французско-итальянского спутника, который используется армиями обеих стран для передачи защищенных сообщений. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает Reuters.

По данным французского министра, это произошло в 2017 г., когда российский спутник «Луч» («Олимп») приблизился к спутнику Athena-Fidus. «Попытка прослушивать своих соседей не только недружелюбна, но и является актом шпионажа», – подчеркнула Парли.

«Мы в опасности. Наши коммуникации, наши военные учения, наша повседневная жизнь находятся в опасности, если мы не будем реагировать», – сказала Парли, отметив, что к концу года Париж завершит реализацию стратегического плана космической обороны.

Российский спутник «Луч», или «Олимп», был запущен в космос в сентябре 2014 г. Действия космического аппарата стали причиной нескольких секретных совещаний представителей международной организации спутниковой связи Intelsat и Пентагона, сообщало в 2015 г. издание SpaceNews.

Французско-итальянский телекоммуникационный спутник Athena-Fidus был запущен в марте 2014 г., он обеспечивает безопасную связь для французских и итальянских вооруженных сил и служб экстренной помощи.

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Технологии
Новости

Социологи в США оценили интерес к Facebook после утечки данных пользователей

Ведомости
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Большинство американских пользователей Facebook в течение последних 12 месяцев предприняли какие-либо шаги, чтобы защитить свои личные данные, показало исследование Pew Research Center.

По данным исследования, более половины пользователей Faceboоk (54%) в возрасте 18 лет и старше скорректировали свои настройки конфиденциальности. 42% опрошенных ответили, что в течение нескольких недель не заходили в Faceboоk. Еще около четверти (26%) сказали, что удалили приложение Faceboоk со своего смартфона. В целом около 74% пользователей Faceboоk ответили, что в течение последнего года предприняли хотя бы одно из этих трех действий.

Отмечается, что пользователи соцсети в возрасте от 18 до 29 лет чаще предпринимали какие-либо шаги по защите своих личных, чем люди более старшего возраста.

Опрос проводился в США с 29 мая по 11 июня, после скандала с утечкой данных пользователей Faceboоk.

В марте стало известно, что компания Cambridge Analytica с 2015 г. собирала личные данные пользователей Faceboоk для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Речь идет о персональных данных более 85 млн пользователей. После этого основатель Faceboоk Марк Цукерберг объявил о введении ряда мер по защите личных данных пользователей.

Например, Faceboоk изменил настройки конфиденциальности, позволив пользователям самим контролировать свои персональные данные. В частности, стало проще изменить или удалить информацию на своей странице в социальной сети.

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Экономика
Новости

«Интерфакс» сообщил о планах Минфина выделить «Сколково» еще 45 млрд рублей

Ведомости
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Минфин предлагает продлить программу развития инновационного центра «Сколково» до 2024 г. с ежегодным госфинансированием в размере 11,2 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Это предложение сейчас проходит межведомственное согласование.

Подпрограмма «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» входит в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика», она предусматривает два этапа – с 2013 по 2016 г. и с 2017 по 2020 г. и предполагает бюджетное финансирование в размере 132 млрд руб. Минфин предлагает продлить программу на третий период – с 2020 по 2024 г., а общий размер госфинансирования увеличить на 45 млрд до 177 млрд руб. При этом внебюджетное финансирование составит с 2013 по 2024 г. 570 млрд руб.

Согласно программе к 2024 г. Сколковский институт науки и технологий сформирует для российских и зарубежных ученых привлекательную среду, создаст систему подготовки кадров , увеличит число научных публикаций до уровня ведущих молодых международных университетов, а деятельность участников центра будет способствовать модернизации крупного бизнеса.

В конце мая сопредседателем совета фонда «Сколково» был избран бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. Тогда же он заявлял, что рассчитывает на стабильное бюджетное финансирование фонда в ближайшие три года.

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Бизнес
Новости

«Газпром» впервые за два года продаст на аукционе газ на экспорт

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«Газпром экспорт» запланировал три аукциона для экспорта газа в Европу – все они начнутся 17 сентября. Об этом говорится в материалах компании.

Первые торги пройдут до 30 октября – для поставок газа в Германию в октябре, вторые – до 29 ноября – для поставок в Австрию и Словакию в ноябре и третьи – до 28 декабря – для поставки газа в Австрию и Словакию в декабре. Точная дата и время проведения каждой торговой сессии доступны зарегистрированным участникам электронной торговой платформы «Газпром экспорта».

«Газпром экспорт» запустил электронную торговую платформу для продаж газа в Европу в августе. Тогда компания не сообщала о сроках и форме проведения первой торговой сессии.

Первый аукцион по продаже природного газа «Газпром» провел в сентябре 2015 г. – для поставок в Германию, говорится в сообщении компании. По результатам торгов было продано более 40 лотов для 15 контрагентов на общий объем более 1,2 млрд кубометров. Второй аукцион прошел в марте 2016 г. – тогда продавался газ для стран Балтии: было заключены сделки с шестью партнерами на общий объем более 420 млн куб. м газа. Третий (и пока что последний) аукцион «Газпром» провел в сентябре 2016 г. В результате компания заключила контракты с 11 контрагентами на общий объем около 2 млрд куб. м газа.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

Политика
Новости

Власти Петербурга отменили митинг Навального из-за прорыва трубы

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Ранее согласованный на 9 сентября митинг сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы на площади Ленина в Санкт-Петербурге не может быть проведен из-за масштабной аварии на водопроводной сети. Об этом сообщил городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Утром 6 сентября на площади Ленина прорвало магистральный водопровод. В этот же день организаторов проинформировали об этом и предложили перенести акцию в Удельный парк, поскольку аварийные работы на площади завершатся лишь к 16 сентября, отмечается в сообщении. В комитете указывают, что нахождение людей в зоне проведения масштабных земляных работ небезопасно. «Обращаем внимание, что ответственность за жизнь и здоровье участников массового мероприятия в подобной ситуации несут персонально его организаторы», – подчеркивается в сообщении.

Власти Петербурга за «два года ни разу нам не согласовывали ничего и никогда», прокомментировал сторонник Навального Леонид Волков на своей странице в Facebook. Он отметил, что законодательство не предусматривает отзыв согласования митинга. «У нас митинг согласован, все бумаги на руках. Площадь большая. Там, где мы собирались сцену ставить, – там не огорожено. Мы дальше готовимся, – подчеркнул Волков. – Если власти Санкт-Петербурга не исполнят своих законных обязанностей по обеспечению проведения митинга в соответствии с согласованием, мы на месте переформатируем его в мирное шествие на Дворцовую площадь – как это и было указано в уведомлении, которое мы направляли в Смольный изначально». Он также сообщил о планах подать в суд на администрацию для компенсации убытков при подготовке акции.

Ранее в проведении митинга против повышения пенсионного возраста отказали власти Москвы. Мэрия объяснила это тем, что, по ее данным, организаторы акции планируют менять агитационные материалы ЦИК и Сергея Собянина на агитацию Фонда борьбы с коррупцией. Несмотря на это, Навальный призвал сторонников выйти на акцию.

Сторонники Навального подали заявки на проведение акций против пенсионной реформы в десятках российских городов. Сам политик пропустит московский митинг, поскольку отбывает 30-дневный арест за январскую акцию «Забастовка избирателей».

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Туроператор «Данко» объявил о прекращении деятельности

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Туроператор «Данко» прекращает деятельность с пятницы, 7 сентября. Соответствующее объявление размещено на сайте компании.

«Сложная рыночная ситуация заставила нас пойти на этот катастрофический, вынужденный шаг. Решение о прекращении деятельности туроператора «Данко» является крайне тяжелым», – говорится в сообщении.

Туроператор прекращает продажи. Туры, дата которых начинается с 8 сентября, будут аннулированы. «Данко» отмечает, что занимается подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховую компанию: все клиенты были застрахованы в АО «ЕРВ туристическое страхование» на общую сумму 50 млн руб. Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг, отмечается в сообщении.

«Данко» работает на рынке выездного и внутреннего туризма 20 лет, говорится в сообщении туроператора. В 2016 г. выручка юрлица туроператора ООО «Данко трэвел компани» сократилась на 23% до 267,5 млн руб., чистая прибыль составила 11 млн руб. против убытка в 6,5 млн годом ранее, следует из данных «СПАРК-Интерфакса» (более поздних данных нет). Согласно реестру Ростуризма, в прошлом году клиентами «Данко» стали 15 353 туриста.

Ранее из реестра туроператоров исключили «Натали турс». Летом у компании начались проблемы с ликвидностью из-за сокращения спроса на туры в Европу (на них специализировалась компания), роста стоимости топлива и волатильности курса доллара. С 30 июня туроператор отменил все чартерные рейсы, позднее аннулировал все предоплаченные туры с 4 июля по 30 сентября, затем и вовсе приостановил деятельность, но не прекратил ее.

Самые популярные у туристов города мира

Технологии
Новости

Из Tesla уволился второй за год главный бухгалтер

Ведомости
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Главный бухгалтер Tesla Inc. Дейв Мортон сообщил, что он уходит в отставку через месяц после назначения. «Я присоединился к Tesla 6 августа, однако уровень общественного внимания к компании, а также темпы внутри компании превысили мои ожидания», – заявил Мортон (цитата Bloomberg).

Он подчеркнул, что высокая нагрузка является единственной причиной, по которой он решил покинуть должность. «Я хочу сказать, что я уверен в Tesla, верю в ее миссию и перспективы и у меня нет разногласий с руководством Tesla или проблем с ее финансовой отчетностью», – сказал Мортон.

О назначении Мортона на должность главного бухгалтера Tesla было объявлено 30 июля. До этого он с 1995 г. работал в Seagate Technology (производитель жестких дисков и решений для хранения данных), где занимал должности исполнительного вице-президента и финансового директора.

Также в пятницу о своем уходе из Tesla сообщила руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. Она работала в компании с мая 2017 г. В августе Толедано ушла в отпуск, после которого решила уволиться.

На фоне увольнения двух сотрудников, занимавших руководящие должности, акции Tesla на NASDAQ подешевели более чем на 9%: в 16.46 мск обыкновенная акция компании стоила $254 (-9,58%).

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Политика
Новости

Песков прокомментировал нетрадиционный формат тегеранских переговоров по Сирии

Ведомости
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Трехсторонние переговоры лидеров России, Турции и Ирана должны были быть открытыми частично, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, планировалось, что для СМИ будут открытыми лишь вступительные слова трех президентов. Песков предположил, что «иранские коллеги каким-то образом приняли иное решение» и сделали переговоры полностью открытыми. На встрече обсуждалась только Сирия, сказал Песков. Вопросы экономического характера, в частности последствия для экономик трех стран американских санкций, во время беседы не затрагивались.

Переговоры Путина, президента Ирана Хасана Роухани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посвященные Сирии, сегодня транслировались в прямом эфире, например телеканала «Россия 24». Лидеры трех стран сделали заявления, где обозначили позиции, а затем вступили в дискуссию о формулировках совместной декларации. Так, Эрдоган заявил, что в декларации должно быть прописано желание сторон установить перемирие в сирийской провинции Идлиб. В ответ на это Владимир Путин заявил, что неизвестно, как будут вести себя террористы запрещенных в России ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры», поэтому в декларации более целесообразно сохранить менее четкую формулировку третьего пункта, где говорится о целях сторон в Идлибе и продолжении консультаций.

На пресс-конференции после переговоров Путин так и не дал прямого ответа о решении в отношении Идлиба: «Мы со своей стороны всегда стремились к тому, чтобы обеспечить выход гражданского населения. Но, конечно, мы исходим из того, что удастся договориться. Но при этом имея в виду, что все наши договоренности по Сирии сводятся к тому, чтобы добиваться примирения, а террористические организации выводим за скобки. Надеемся, у терорганизаций хватит ума сложить оружие».

Песков на просьбу журналистов уточнить, каковы же именно договоренности по Идлибу, ответил: «Вопрос был задан. И ответ на него был дан».

Выбор редактора
Политика
Новости

В Пскове завели дело из-за призывов «Яблока» портить бюллетени на выборах

Ведомости
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Прокуратура Псковской области сообщила о возбуждении уголовного дела после призывов регионального отделения партии «Яблоко» испортить бюллетени на выборах губернатора региона.

По данным прокуратуры, 5 сентября в подъезде одного из домов в Пскове были обнаружены 7000 листовок «с признаками нарушений законодательства о выборах»: они призывали «приводить в негодность избирательные бюллетени на выборах губернатора Псковской области путем проставления в них значков напротив всех кандидатов».

На агитационных материалах в качестве заказчика было указано псковское региональное отделение демократической партии «Яблоко», кандидаты от которой в выборах губернатора не участвуют, отметила прокуратура.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав). Она предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

На странице псковского отделения «Яблока» в Faceboоk опубликована фотография листовки, из-за которой возбуждено уголовно дело. На ней изображен бюллетень, в котором отметки проставлены напротив всех кандидатов. Под бюллетенем написано: «Это голосование против всех на выборах губернатора Псковской области». 

«Недействительным выборам – недействительный бюллетень!» – говорится в подписи к фотографии. По мнению регионального отделения «Яблока», на выборах в Псковской области нет кандидатов, которые бы не зависели от действующих властей. Поэтому партия призвала граждан испортить бюллетень, выразив таким образом свой протест. 

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Технологии
Новости

«Ростелеком» включит в базовые ТВ-пакеты телеканал «Супер»

Ведомости
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«Ростелеком» с 10 сентября включит в свои базовые пакеты кабельного телевидения по всей России развлекательный канал «Супер», сообщили оператор и холдинг «Газпром-медиа», который управляет каналом. В результате охват канала в сетях операторов платного ТВ вырастет с 23 млн до 30,5 млн домохозяйств, или до 88 млн человек с учетом распространения через эфирные частоты.

Телеканал «Супер» запустила в январе 2018 г. команда продюсерской компании Yellow, Black & White. Канал не стал проводить рекламную кампанию – прежде всего из-за того, что решение вопроса с его эфирными частотами и распространением в сетях кабельных операторов затянулось и каналу не хватало доступа к аудитории, объясняли источники «Ведомостей» в холдинге. Одним из самых важных вопросов был как раз контракт с «Ростелекомом» – «Газпром-медиа» рассчитывал договориться с этим оператором о распространении «Супера» еще к началу 2018 г.

На старте у канала были частоты в 23 городах, в этом августе он получил еще 12 частот, рассказал представитель «Газпром-медиа», но источник дополнительных частот не раскрыл. Холдинг передал «Суперу» некоторые частоты других своих развлекательных каналов, знают собеседники «Ведомостей» в холдинге. До конца года «Супер» появится в эфире еще в 40 городах, говорит представитель «Газпром-медиа», и совокупный технический охват эфирного вещания составит более 86% домохозяйств в панели Mediascope. Эта компания считает телезрителей в России, и на основе ее данных продается телереклама.

В начале сентября «Супер» начал рекламную кампанию. В сообщении «Газпром-медиа» цитируются слова генпродюсера «Супера» Эдуарда Илояна о готовности к запуску «первого сезона» этого канала: «У нас есть по-настоящему большие премьеры, рассчитанные на широкую аудиторию, стабильная сетка и активное маркетинг-продвижение». Каналы традиционно формируют сетку передач не по хронологическому году, а по телесезону – он стартует в сентябре и заканчивается в мае.

В сентябре канал покажет две большие премьеры – сериал «Гранд» от создателей «Кухни» и «Отеля «Элеон» (эти сериалы шли в эфире канала СТС), а также юмористическое шоу «Смешное время».

Политика
Новости

Путин предупредил о подготовке террористами провокации с химоружием в Сирии

Ведомости
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Террористы в Сирии готовят провокации с применением химического оружия, заявил президент России Владимир Путин перед началом трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров Ирана и Турции.

Путин отметил, что от террористов освобождено 95% территории Сирии, оставшиеся группировки сосредоточены в зоне деэскалации Идлиб. «Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят разного рода провокации, в том числе с применением химического оружия», – сказал Путин. Ранее российские дипломаты неоднократно заявляли, что оппозиция в Идлибе готовит химическую атаку, чтобы затем обвинить режим президента Сирии Башара Асада и спровоцировать резкую реакцию США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что Идлиб не должен быть «отдан на милость» Асаду. Он подчеркнул, что любое нападение на эту сирийскую провинцию «приведет к катастрофе, убийствам и большой человеческой трагедии». Турецкий лидер считает, что провинцию можно контролировать при помощи умеренной оппозиции. «Мы приложим все усилия, чтобы ликвидировать все опасности и все угрозы для [российской] военной базы в Хмеймиме и для Алеппо. В этом плане я считаю, что мы можем удалить те элементы, которые беспокоят наших российских друзей и представляют угрозу Хмеймиму и Алеппо, в более далекие места», – сказал Эрдоган. Он выразил уверенность, что «победным» результатом трехстороннего саммита могло бы стать объявление перемирия в Идлибе.

Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что борьба с терроризмом в Идлибе является необходимой для установления мира в Сирии, однако мирное население пострадать не должно. Он сообщил о намерении сохранить военное присутствие в Сирии согласно договоренностям с Дамаском.

Правительственные войска Сирии готовятся к наступлению на Идлиб, являющийся последним опорным пунктом оппозиции. Страны Запада опасаются, что эта атака обернется крупнейшей гуманитарной катастрофой за все время гражданской войны в Сирии. С предостережениями относительно наступления выступили президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила, что если правительственные войска применят химоружие, США и их союзники отреагируют «соответствующим образом».

По подсчетам Associated Press, в провинции проживает около 3 млн человек, примерно половина из них – лица, перемещенные из других районов Сирии, а 10 000 – террористы, в том числе члены группировок, близких к «Аль-Каиде» (запрещена в России). Близкий к Минобороны человек утверждал в разговоре с «Ведомостями», что даже оценки ООН численности населения контролируемых оппозицией анклавов, как показал опыт боев за Восточный Алеппо в 2016 г. и за Деръа летом 2018 г., завышаются примерно в два раза, и в Идлибе скорее всего живут порядка 1,5–2 млн человек.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники