Финансы

Новости

Минфин не смог занять на рынке из-за всплеска волатильности

Запланированный на 5 сентября аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) признан несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке, сообщает Минфин.

На предыдущем аукционе 29 августа Минфин смог занять 13,2 млрд руб. или 88% от планируемой суммы. При этом спрос на аукционе достиг почти 25 млрд руб., превысив предложение в 1,7 раза. Тогда средневзвешенная доходность выпуска составила 8,25% годовых.

До этого Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ, взяв паузу на неделю впервые за четыре месяца. Ведомство объяснило это резким ростом волатильности на финансовых рынках из-за санкций США, а также позицией участников аукционов. Ранее Минфину также несколько раз не удавалось занять планируемую сумму.

В августе инвесторы активно распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже. До этого Минфин отказывался от размещения долговых бумаг в апреле – также на фоне нестабильности рынка из-за американских санкций против российского бизнеса.

Нестабильность рынка и резкое ослабление рубля в августе также вынудили Центробанк до конца сентября приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила.