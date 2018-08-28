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Минфин возобновил аукционы ОФЗ после недельной паузы

Министерство финансов проведет аукцион по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) 29 августа, говорится в сообщении министерства. Минфин разместит бумаги на 15 млрд руб. с погашением в декабре 2021 г.

Неделей ранее, 22 августа, Минфин впервые за четыре месяца не проводил аукционы ОФЗ из-за резкого роста волатильности на финансовых рынках, вызванного анонсом новых санкций США, а также с учетом мнений участников аукционов. Ведомство обещало возобновить аукционы после стабилизации ситуации на долговом рынке. В августе инвесторы распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже.

До этого Минфин отказывался от размещения долговых бумаг в апреле – также на фоне нестабильности рынка из-за американских санкций против российского бизнеса.

Волатильность на рынке и резкое ослабление рубля также вынудили Центробанк приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила до конца сентября.