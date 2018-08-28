Минфин возобновил аукционы ОФЗ после недельной паузы

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Министерство финансов проведет аукцион по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) 29 августа, говорится в сообщении министерства. Минфин разместит бумаги на 15 млрд руб. с погашением в декабре 2021 г.
Неделей ранее, 22 августа, Минфин впервые за четыре месяца не проводил аукционы ОФЗ из-за резкого роста волатильности на финансовых рынках, вызванного анонсом новых санкций США, а также с учетом мнений участников аукционов. Ведомство обещало возобновить аукционы после стабилизации ситуации на долговом рынке. В августе инвесторы распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже.
До этого Минфин отказывался от размещения долговых бумаг в апреле – также на фоне нестабильности рынка из-за американских санкций против российского бизнеса.
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Президент Владимир Путин поручил выделить «Силовым Машинам» 3 млрд руб. бюджетных средств на разработку и запуск производства российских газотурбинных установок мощностью 65 МВт и 170 МВт. Об этом сообщает компания.
Предложения о разработке газовый турбин большой мощности председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов высказал на заседании комиссии по развитию ТЭК и экологической безопасности под председательством Путина 27 августа. Компания будет реализовывать проект, кооперируясь с предприятиями российского оборонно-промышленного и гражданского секторов.
В январе этого года минфин США ввел против «Силовых машин» санкции после того как четыре газовые турбины, приобретенные структурой «Ростеха» ОАО «Технопромэкспорт» у «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и «Силовых машин»), в обход западных санкций были поставлены в Крым.
В апреле Мордашов попросил премьера Дмитрия Медведева поддержать «Силовые машины» для локализации производства газовых турбин в России. Мордашов оценивал проект создания турбин в 15 млрд руб. и запросил у государства половину этой суммы, писал РБК.
«Силовые машины» объявляли, что разместят акции для привлечения около 30 млрд руб. на развитие машиностроительного концерна.
Десять богатейших россиян по версии Forbes
Евгений Разумный / Ведомости
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В списке самых состоятельных россиян сменился лидер - рейтинг возглавил основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Forbes оценивает его состояние в $19,1 млрд (+$3 млрд за год). Как и в 2017 г., Лисин занял 57-е место в мире по размеру состояния
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов по-прежнему занимает второе место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $18,7 млрд (+$1,2 млрд). В общемировом рейтинге Мордашов упал с 51-го на 60-е место
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
Тройку лидеров замыкает совладелец крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэка» и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, возглавлявший рейтинг в 2016-2017 гг. Его состояние оценивается в $18 млрд (+$1,9 млрд), в общемировом рейтинге Михельсон занимает 64-е место
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
На четвертой строчке рейтинга оказался президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Forbes оценил его состояние в $16,4 млрд (+$1,9 млрд). Годом ранее он занимал шестое место в рейтинге. В общемировом рейтинге Алекперов занял 78-е место
4/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко замыкает пятерку богатейших россиян. Через Volga Group и ООО «Волга груп» Тимченко принадлежат доли в «Новатэке», «Сибуре», угледобывающей компании «Колмар», группе «Стройтрансгаз» и железнодорожном операторе «Трансойл». Его состояние оценивается в $16 млрд, как и годом ранее. В мировом рейтинге Тимченко занял 82-е место
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин расположился на шестой строчке российского рейтинга и на 83-м – мирового. Forbes оценил состояние бизнесмена в $15,9 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем годом ранее
6/10
Александр Щербак/ТАСС
На седьмом месте – Андрей Мельниченко, основной акционер угольной компании СУЭК, химического концерна «Еврохим» и Сибирской генерирующей компании. Он поднялся с девятого места в прошлом году, его состояние оценивается в $15,5 млрд (+$2,3 млрд). В общемировом рейтинге он занял 88-е место
7/10
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман опустился в российском рейтинге на одну строчку – с седьмого на восьмое место. Его состояние оценивается в $15,1 млрд (+ $700 млн). В общемировом рейтинге он занял 93-е место
8/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг поднялся на одну строчку - с 10-го на 9-е место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $14,4 млрд – на $2 млрд больше, чем годом ранее. В общемировом рейтинге он находится на 99-м месте
9/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель USM Holdings Алишер Усманов замыкает десятку рейтинга самых состоятельных россиян. В топ-100 богатейших людей мира он не вошел и занял 118-е место с состоянием в $12,5 млрд. Это, по оценкам Forbes, на $2,7 млрд меньше, чем годом ранее
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Сбербанк России обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 3 млрд руб. с Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) и ее материнской компании «Инвестор», следует из картотеки суда.
Согласно опубликованным документам, иск подан 28 августа. Днем ранее Сбербанк также подал иск о взыскании с ЯТЭК 1,4 млрд руб. Суть претензий к компаниям совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова не раскрывается. По словам представителя пресс-службы Сбербанка, исковые заявления поданы в связи с тем, что ЯТЭК не исполнила платежные обязательства перед Сбербанком. «При этом подача исковых заявлений не препятствует дальнейшему урегулированию сторонами споров», – уточнил собеседник «Ведомостей».
Основным владельцем ЯТЭК является совладелец группы «Сумма» Магомедов. Через компанию «Инвестор» ему принадлежат 82,06% ЯТЭК, уточняет «Интерфакс». Еще 8,53% владеет компания «Наутилус» (конечный бенефициар – Инна Гукежева), 7,5% – кипрская Rantecho Investments Ltd. Ею владеет кипрская же Centaur Trustees Ltd., уточняет агентство со ссылкой на данные системы D&B.
ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии и единственным поставщиком газа для региона. Ему принадлежат лицензии на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Газ продается государственному «Сахатранснефтегазу».
Сам Магомедов сейчас находится под арестом, его обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах. Счета ЯТЭК также находятся под арестом в рамках этого уголовного дела.
Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера
instagram.com/khabib_nurmagomedov
Хабиб Нурмагомедов. Действующий чемпион UFC (бои по смешанным единоборствам)
1/16
Paul Sancya / AP
Мансур Исаев. Российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2012 г.
2/16
David Guttenfelder / AP
Ширвани Мурадов. Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2008 г.
3/16
Ed Wray / AP
Бахтияр Ахмедов. Российский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 2008 г.
4/16
instagram.com/khadzhimurad_magomedov05
Хаджимурад Магомедов. Олимпийский чемпион в вольной борьбе 1996 г.
5/16
Сергей Мамонтов / РИА Новости
Ирина Сумникова. Советская баскетболистка, олимпийский чемпион 1992 г.
6/16
instagram.com/vitalyminakov/
Виталий Минаков. Российский самбист, четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, мастер спорта по дзюдо
7/16
PhotoXPress
Сергей Новиков. Олимпийский чемпион по дзюдо (1976 г. – Монреаль)
8/16
Алексей Даничев / РИА Новости
Сажид Сажидов. Двукратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе, главный тренер сборной Дагестана
9/16
instagram.com/sadulaev_abdulrashid
Абдулрашид Садулаев. Олимпийский чемпион по вольной борьбе 2016 г.
10/16
Ed Wray / AP
Мавлет Батиров. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе (2004 г. – Афины, 2008 г. – Пекин)
11/16
Пресс-служба президента России
Сослан Рамонов. Олимпийский чемпион по вольной борьбе 2016 г.
12/16
instagram.com/vlasovroma90
Власов Роман. Двухкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (2012 г. – Лондон, 2016 г. – Рио-де-Жанейро)
13/16
instagram.com/batukhasikov
Бату Хасиков. Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов
14/16
Интерпресс / PhotoXPress
Иван Едешко. Советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 г.
15/16
АГН Москва
Владимир Урин. Генеральный директор Большого театра
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Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет с визитом в Киев в начале ноября, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Его слова передал «Интерфакс-Украина».
Ранее в ходе состоявшегося в августе телефонного разговора Меркель рассказала Порошенко о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, лидеры стран также договорились продолжить консультации на уровне министров иностранных дел по миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщала пресс-служба украинского президента.
На переговорах Меркель и Путин обсудили возможные санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», который должен стать альтернативой газовому транзиту через Украину. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Меркель затронули вопрос мер по защите проекта «от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств». При этом Меркель неоднократно заявляла, что выступает за сохранение транзита газа в Европу через Украину даже после запуска «Северного потока – 2».
Президент Франции Эмманюэль Макрон и актер Арнольд Шварценеггер
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Jae C. Hong / AP
Дональд Трамп делает селфи со своей поклонницей во время предвыборной кампании в США
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Alexei Nikolsky / Sputnik / AP
Камерунский футболист Самюэль Это'о и президент России Владимир Путин делают селфи перед церемонией жеребьевки ЧМ-2018 в Кремле
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Twitter Manchester City FC
Во время своего визита в Великобританию председатель КНР Си Цзиньпин привез не только контракты на сумму более $46 млрд, но и успел вместе с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном сделать селфи с нападающим футбольного клуба "Манчестер-сити" Серхио Агуэрой
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ИТАР-ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и пассажиры первого рейса «Добролета» в Симферополь
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AP
Президент США Барак Обама и бейсболист Дэвид Ортиз
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Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель и берлинские школьники
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ТАСС
Президент России Владимир Путин и победители II Летних юношеских Олимпийских игр 2014 г. в Нанкине
8/13
Reuters
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон (в центре) и канцлер казначейства Джордж Осборн (справа)
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AP
Президент Украины Петр Порошенко и посетители военной выставки в ОАЭ
10/13
Reuters
Президент Франции Франсуа Олланд и французская молодежь
11/13
Reuters
Президент Бразилии Дилма Руссефф и рабочие олимпийского парка в Рио-де-Жанейро
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Reuters
Госсекретарь США Джон Керри и индонезийские студенты
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Создатель Telegram Павел Дуров объяснил изменение политики конфиденциальности мессенджера, в которую добавился пункт с условиями передачи данных пользователей спецслужбам. Свою позицию бизнесмен выразил в одном из своих каналов в мессенджере.
Он пояснил, что политика конфиденциальности был приведена в соответствие с новыми европейским законом об охране данных пользователей. Дуров напомнил, что в новом пункте правил мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей властям соответствующим службам по решению суда. Речь идет о передаче властям информации о подозреваемых в терроризме.
«Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды», - выразил уверенность Дуров. В то же время он усомнился в том, что новые правила позволят Telegram избежать блокировок в России. «В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей», - пояснил он. Дуров подчеркнул, что в России мессенджер «вне закона». Роскомнадзор блокирует его с апреля по решению суда за отказ передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки сообщений пользователей. В связи с этим компания не рассматривает никаких обращений от российских служб. «Наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», - заключил он.
Ранее Telegram изменил политику конфиденциальности и назвал условия предоставления спецслужбам данных пользователей. Суть обновлений раскрывается в пункте 8.3 «Политики конфиденциальности» мессенджера под названием Law Enforcement Authorities. В этом пункте говорится, что Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если получит судебное решение, подтверждающее, что пользователь подозревается в терроризме. Компания подчеркивала, что пока никому не передавала таких данных, а если когда-либо пойдет на этот шаг, то раскроет соответствующую информацию в специальном Telegram-каналеTransparency Reports.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
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vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
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ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
4/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
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instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
6/7
instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Президент США Дональд Трамп обвинил Google в «подтасовке» результатов при поиске новостей про него. Американский лидер раскритиковал компанию в своем Twitter. Трамп заявил, что в первую очередь поисковик выдает пользователям «плохие» сюжеты о нем, подготовленные «лживыми СМИ».
«Другими словами, они их подтасовывают для меня и других так, что почти все сюжеты и новости плохие. Лживая CNN выделяется. Республиканские/консервативные и честные СМИ не пускают. Незаконно?» - задался вопросом Трамп.
В еще одном сообщении президент США рассказал, что 96% результатов по запросу «Трамп новости» - ссылки на национальные СМИ, которые разделяют левые политические взгляды. По мнению американского президента, это свидетельствует о том, что технологический гигант подавляет голоса консерваторов и прячет хорошую информацию и новости о них. «Они контролируют, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, [она] будет рассмотрена», - подчеркнул Трамп.
Ранее американский президент неоднократно критиковал СМИ, которые осуждают работу его администрации и представляют его самого в невыгодном свете. В 2017 г. он назвал The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа. В ответ СМИ опубликовали редакционные статьи, в которых выразили озабоченность в связи поведением Трампа. В акции приняли участие более 300 американских изданий. Поддержали ее и за пределами США.
Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным
Впервые Владимир Путин оказался на обложке иностранного журнала в марте 2000 г., когда выиграл выборы президента России. Тогда Time пытался дать ответ на волновавший в то время вопрос «Who's Mr. Putin?». Журнал выпустил статью под заголовком «Выход из тени. Но человек, который будет следующим президентом России, остается загадкой»
1/19
Time несколько раз помещал Владимира Путина на свою обложку. На фото – Time, январь 2001 г. Заголовок: «Путинская Россия. По мере того как растет его авторитарность, растет и популярность президента»
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Ноябрь, 2003 г. Заголовок – «Привет, товарищ. Владимир Путин и его люди играют жестко: сажают за решетку богатейшего нефтяного барона страны, накладывают арест на миллиардные активы, борются с противниками Кремля. Российский президент возвращается к советскому стилю правления?». Номер вышел после ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского
3/19
Журнал The Economist от 16 декабря 2006 г. В номере вышла статья под заголовком "Не связывайтесь с Россией" о «злоупотреблении» Россией энергетическими ресурсами. Она вышла после атаки Росприроднадзора и прокуроров на проект “Сахалин-2”, в результате которой его инвесторы – Shell, Mitsui и Mitsubishi – согласились уступить контроль “Газпрому”
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Пожалуй, самая известная обложка с российским президентом. В 2007 г. Time назвал Путина «человеком года» за усилия по укреплению экономики страны. Заголовок на обложке: «Владимир Путин. Царь новой России»
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The Economist от 16 августа 2008 г. Заголовок на обложке: «Россия возрождается. Каким будет ответ Запада?». Журнал вышел после вооруженного конфликта России с Грузией в августе 2008 г.
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Time, март 2012 г. Заголовок на обложке: «Невероятно уменьшающийся премьер-министр России. Владимир Путин станет президентом на третий срок, но его власть ослаблена как никогда раньше. Это делает весь мир более опасным местом». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал позицию автора статьи русофобией. «Можно с большой долей уверенности сказать, что автор этих слов – большой русофоб и путинофоб. И при этом эта фобия застилает глаза и не дает ему объективно оценивать реальность», - заявил Песков «Коммерсантъ-FM»
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Январь 2014 г. В преддверии Олимпиады в Сочи вышел номер The New Yorker с обложкой, на которой Владимир Путин изображен в образе фигуриста
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The Economist, февраль 2014 г. Статья «Триумф Владимира Путина» посвящена победе России на Олимпийских играх в Сочи
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Немецкий журнал Der Spiegel от 10 марта 2014 г. Заголовок на обложке: «Поджигатель. Кто остановит Путина?»
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Time от 17 марта 2014 г. «Азартная игра Путина. У лидера России, кажется, есть все карты в Крыму. Но он до сих пор не выиграл», – гласит заголовок обложки. 16 марта 2014 г. в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. Вхождение Крыма в состав России поддержали 97%
11/19
The Economist в марте 2014 г., после присоединения Крыма к России, вышел с заголовком на обложке «Новый мировой порядок»
12/19
Польский еженедельник Wprost от 21 июля 2014 г. Номер, посвященный сбитому над юго-востоком Украины малазийскому лайнеру Boeing MH17, вышел с заголовком «Преступник без наказания»
13/19
Time в августе 2014 г. после катастрофы с малазийским Boeing. Заголовок: «Вторая холодная война. Запад проигрывает опасной игре Путина»
14/19
The Economist, февраль 2015 г. В статье под заголовком «Война Путина на Западе» автор пишет, что «в то время, как страдает Украина, пора признать серьезность российской угрозы и противостоять ей»
15/19
The Economist, март 2016 г. Заголовок: "Полая суперсила. Путин, Сирия и пропагандистская машина». Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 г.
16/19
The Week от августа 2016 г. вышел со статьей под заголовком «Демонстрация силы Путиным. Вмешивается ли Москва в политику США?»
17/19
В октябре 2017 г. журнал The Economist поместил на обложку российского президента в образе царя. Заголовок гласил: «Царь родился. 100 лет после российской революции»
18/19
В апреле 2018 г. выйдет журнал Time, на обложке которого Путин изображен в деловом костюме с короной на голове. Судя по обложке, в номере выйдет статья Михаила Зыгаря под заголовком «Восходящий царь. Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте»
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Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина и объявил его в международный розыск, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Котомина. Ему предъявлены обвинения в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении полномочиями.
«Трансаэро», некогда второй крупнейший перевозчик России, в октябре 2015 г. прекратила полеты, не справившись с обслуживанием долгов свыше 250 млрд руб. Два месяца спустя суд ввел в компании внешнее наблюдение по иску Сбербанка, в сентябре 2017 г. перевозчик был признан банкротом.
Бурдин руководил «Трансаэро» с декабря 2015 г. до сентября 2017 г. Действующей авиакомпанией Бурдину управлять не пришлось: он возглавил «Трансаэро» уже после отзыва у нее сертификата эксплуатанта и фактически руководил процедурами, предшествующими банкротству. Заявления Бурдина о возможном возрождении «Трансаэро» будоражили рынок и приводили к скачкам цены акций компании.
«Аэрофлот» — крупнейший российский авиаперевозчик. В 2014 г. группа — в ее состав входят шесть авиакомпаний — перевезла 34,7 млн пассажиров. Услугами второго по величине авиаперевозчика «Трансаэро» за год воспользовались 13,2 млн человек. По итогам первого полугодия 2015 г. группа «Аэрофлот» заняла 31,2% на рынке пассажирских перевозок (услугами компании воспользовались 17,9 млн человек), «Трансаэро» — 11,4% (5,8 млн человек)
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М. Блинов
Воздушный парк группы «Аэрофлот» (на 31 декабря 2014 г.) насчитывает 261 самолет (в том числе 9 в собственности), авиакомпании «Аэрофлот» — 155 (5 — в собственности). Авиапарк «Трансаэро» (данные на 9 июня 2014 г.) — 104 воздушных судна
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Е. Разумный / Ведомости
«Аэрофлот» основан в 1923 г., базируется в аэропорту «Шереметьево». «Трансаэро» начала полеты в 1991 г. Московские рейсы «Трансаэро» осуществляет из «Домодедово» и «Внуково»
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С. Портер / Ведомости
Маршрутная сеть группы «Аэрофлот» насчитывает 142 направления в 53 странах (по летнему расписанию). «Трансаэро» совершает полеты по 200 направлениям
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Марина Лысцева / РИА Новости
«Аэрофлот» — вторая, а «Трансаэро» — третья по объему грузоперевозок авиакомпания в России: в 2014 г. воздушные суда госкомпании перевезли 166 300 т грузов и почты, частной — 69 300 т. Правда, объединившись, компании не смогут обогнать крупнейшего авиаперевозчика России: «Эйрбриджкарго» в 2014 г. перевезла почти вдвое больше — 401 000 т
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости
«Трансаэро» в тяжелом финансовом положении. Чистый долг авиакомпании на 31 декабря 2014 г. был 96,45 млрд руб. При этом EBITDA — только 7,5 млрд руб. В конце прошлого года авиакомпания получила госгарантии на 9 млрд руб. и начала переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. В 2014 г. выручка группы «Аэрофлот» по МСФО составила 319,8 млрд руб., чистый убыток — 17,1 млрд руб., EBITDA — 24,8 млрд руб., чистый долг на конец года — 130 млрд руб. Капитализация «Аэрофлота» на ММВБ — 42,2 млрд руб., «Трансаэро» — 17,8 млрд руб. (на 18.00 мск)
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Арбитражный суд Чувашии 28 августа приостановил производство по делу о банкротстве машиностроительного концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), сообщается в картотеке арбитражных дел. В ноябре 2017 г. арбитраж по иску Внешэкономбанка (ВЭБ) ввел в отношении предприятия начальную стадию процедуры банкротства – наблюдение. Совокупные долги КТЗ перед ВЭБом превышают 84 млрд руб., его активы находятся в залоге.
В августе председатель ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что банк развития уступит по рыночной стоимости с дисконтом долг КТЗ «Ростеху», который и будет решать судьбу предприятия. По его словам, военными активами КТЗ будет управлять «Ростех», а для гражданского дивизиона госкорпорация подберет инвестора. «Таким образом, концерн будет развиваться и далее, ответственность за него будет поделена между «Ростехом» и частным инвестором, произойдет финансовое оздоровление группы КТЗ, будут реструктуризированы все долги», – объяснил Шувалов.
Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьера Дмитрия Медведева (возглавляет наблюдательный совет ВЭБа) не допустить остановки производства КТЗ из-за возможной переоценки его задолженности перед ВЭБом.
Передача прав требований займет 1-2 месяца, пояснял «Ведомостям» человек, знакомый с ходом переговоров. Номинальный размер передаваемого долга – 84 млрд руб., но рыночная стоимость актива в соответствии с оценкой – 5,4 млрд руб., говорил собеседник, а также человек, близкий к сторонам сделки. «Именно эту сумму – 5,4 млрд руб. – ВЭБ, по идее, должен получить за передачу прав требований. Но как это будет конкретно и в какие сроки, пока непонятно, так как официального протокола еще нет», – указывал один из собеседников.
Госкорпорация планирует реструктуризировать долг и получить контрольные пакеты акций и долей в предприятиях военного дивизиона КТЗ, отмечает другой собеседник. Гражданский дивизион перейдет частному инвестору – холдингу «Транспортные компоненты», который связан с Андреем Бокаревым, поясняет он. Сейчас КТЗ контролируется структурами Альберта Бакова и Михаила Болотина.
В Москве открылась выставка исторической военной техники «Моторы войны»
Е. Разумный / Ведомости
Разгрузка советского легкого плавающего танка Т-38. Машины массово использовались во время польской и финской кампаний и в боях начального периода Великой Отечественной войны
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Е. Разумный / Ведомости
На фотографии видно, что экипажу (2 человека) было тесновато
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Е. Разумный / Ведомости
Легкий плавающий автомобиль Ford GPA, получивший по аналогии с Jeep, название Seep. Поставлялся по программе лендлиза в Советский Союз
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Е. Разумный / Ведомости
Тяжелый советский мотоцикл М-72, выпускался с 1941 по 1960 г. На выставке представлен один из двух известных сохранившихся экземпляров военных лет выпуска
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Е. Разумный / Ведомости
Башня японского легкого танка 1930-х гг. Тип 95 (Ха-Го)
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Е. Разумный / Ведомости
Интерьер немецкого автомобиля Horch 853
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Е. Разумный / Ведомости
Советский гусеничный тягач СТЗ-5, выпускавшийся на Сталинградском тракторном заводе на базе трактора СХТЗ-НАТИ
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Е. Разумный / Ведомости
BMW R75 Sahara - немецкий мотоцикл повышенной проходимости в «африканском» варианте расцветки под желто-песочный цвет пустыни
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Е. Разумный / Ведомости
Кабина грузовика ГАЗ-ММ (полуторка)
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Е. Разумный / Ведомости
Немецкий автомобиль фирмы Auto Union AG, предка Аudi
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Е. Разумный / Ведомости
Американский полугусеничный бронетранспортер Halftruk M5 - одна из самых известных машин союзников
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Е. Разумный / Ведомости
Советская "Катюша" БМ-13 на шасси Studebaker
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Е. Разумный / Ведомости
Французский бронетранспортёр, разработанный в 1937 г. Состоял на вооружении Франции и - после ее капитуляции - Германии
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Е. Разумный / Ведомости
Немецкая самоходная артиллерийская установка 10,5 см leFH 18-4 auf Geschutzwagen Lr.S образца 1942 г.
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Е. Разумный / Ведомости
Советский легкий танк Т-60
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Е. Разумный / Ведомости
Общий вид выставки
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Е. Разумный / Ведомости
Советский полугусеничный вездеход ЗИС-42, использовался в том числе в качестве артиллерийского тягача
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Е. Разумный / Ведомости
Отечественный полноприводный автомобиль для командного состава ГАЗ-61, создан в 1938 г.
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Е. Разумный / Ведомости
Американский армейский автомобиль повышеной проходимости Dodge WC-63
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Е. Разумный / Ведомости
Советский легкий пулеметный бронеавтомобиль ФАИ-М
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Е. Разумный / Ведомости
Немецкий пожарный автомобиль Mercedes-Benz L 1500S
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Стадион «Самара-арена», построенный к чемпионату мира по футболу, на время отключили от электричества в связи с накопившимися долгами. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник и подтвердила «Ведомостям» Ольга Перькова, начальник отдела по связям с общественностью «Самараэнерго» – поставщика электроэнергии на стадион.
«Электроэнергия на стадионе была отключена сегодня до обеда. После совещания в «Самараэнерго» было принято решение возобновить подачу электричества», – сообщила Перькова.
Руководитель пресс-службы губернатора Самарской области Наталья Родимова сказала «Ведомостям», что электричество на стадионе подключено, готовятся к матчу 1 сентября: «В данный момент на "Самара-арене" все работает». «Ведомости» также направили запрос в департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Отключение электричества произошло за три дня до матча между самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. Игра запланирована на 1 сентября.
Решение прекратить электроснабжение стадиона было принято из-за долгов генподрядчика строительства арены – ПСО «Казань», рассказала «Ведомостям» Перькова. Долги компании превышают 9 млн руб., сказала она. Возобновить электроснабжение решено из-за «социальной значимости» стадиона, отметила она. По ее словам, матч 1 сентября пройдет по расписанию.
Стадион «Самара-арена» был построен к чемпионату мира, который прошел в России с 14 июня по 15 июля. Стадион принял шесть матчей турнира. Министерство спорта Самарской области заявляло, что после завершения чемпионата оператором стадиона станет самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Гендиректор клуба Виталий Шашков в беседе с ТАСС заявил, что «Крылья Советов» не имеют задолженностей за подачу электроэнергии на стадион.
В июле дожди чуть не смысли стадион «Волгоград-арена», построенный к ЧМ в Волгограде. Протечки из-за дождей образовались на новом стадионе в Нижнем Новгороде. Из-за непогоды пострадали и другие объекты, которые строили или реконструировали к турниру. В Нижнем Новгороде из-за дождя размыло набережную неподалеку от стадиона. В начале августа стало известно, что на содержание стадионов направят 16 млрд руб. до 2023 г. Всего речь идет о содержании 12 стадионов и 95 тренировочных площадок, построенных к ЧМ. Об этом говорилось в приложении к утвержденной правительством концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA. Основная нагрузка ляжет на федеральный бюджет: он даст 11,5 млрд руб. из всей суммы.
Чем запомнится чемпионат мира–2018
Damir Sagolj/REUTERS
Шестью мячами в финале и победой сборной Франции В России сборная Франции во второй раз в своей истории выиграла титул чемпиона мира. В 1998 г. на домашнем чемпионате мира французы со счетом 3:0 разгромили бразильцев. 20 лет спустя они со счетом 4:2 победили сборную Хорватии. Счёт 4:2 не встречался в финалах ЧМ с 1966 г., когда сборная Англии победила сборную Германии в дополнительное время. В основное же время шесть или более мячей в финалах чемпионата не забивали с 1958 г., когда Бразилия разгромила Швецию со счетом 5:2
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Frank Hoermann/SVEN SIMON/ТАСС
Успешным выступлением сборной России К началу домашнего чемпионата мира сборная России подошла абсолютным аутсайдером – командой с самым низким, 70-м местом в рейтинге FIFA среди всех 32-команд участниц. Но, показав осмысленную и вдохновенную игру, без помощи судей и фортуны, сборная России впервые в своей истории дошла до 1/4 финала, где лишь по пенальти уступила сборной Хорватии. «Наша задача не довольствоваться тем, что уже достигнуто, а продолжать работу и добиваться новых успехов», – сказал после матча с хорватами главный тренер сборной Станислав Черчесов
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Открытой и дружеской атмосферой Такого количества иностранных болельщиков из самых разных стран Россия не видела никогда. Десятки тысяч колоритных перуанцев, мексиканцев, исландцев, шведов, страстные поклонники всех других сборных сообща создали в России настоящий всемирный праздник футбола. Оказалось, что и россияне могут бурно и с выдумкой, но беззлобно болеть и веселиться. И всегда готовы бескорыстно прийти на помощь незнакомцу, оказавшемуся в непривычной обстановке. Будем надеяться, что успешно проведённый ЧМ станет катализатором роста въездного и внутреннего туризма в России, и станет прививкой от ксенофобии, разжигаемой бульварными и ангажированными СМИ в разных странах
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Toru Hanai/REUTERS
Фиаско фаворитов В России продолжило действовать «проклятье чемпионов»: на третьем мундиале подряд действующий чемпион мира не смог выйти из группы. Помимо Германии, на следующей стадии ЧМ остановились и многие другие фавориты: сборные Аргентины, Бразилии, Испании, Португалии. Что родило злую шутку: «Россия – настолько нефутбольная страна, что даже команды-гранды разучились здесь играть в футбол»
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Кадр из трансляции
Кокошниками В начале чемпионата мира сувенирные кокошники на головах российских болельщиц смотрелись лубочно, но чем больше красавиц в русском головном уборе выхватывали телекамеры на стадионах, тем популярнее они становились. А всемирную славу кокошникам принесла московская семья Гнатюков – муж, жена и племянник, – напялившие на себя женские головные уборы. И к концу ЧМ оказалось, что кокошники – новый модный тренд. Так что ждем их появления на улицах мегаполисов и на подиумах модных показов. Можно делать ставки, где они появятся раньше: в Шанхае, Токио, Москве или Париже?
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Евгений Разумный / Ведомости
Женщинами, заболевшими футболом На матчах чемпионата мира россияне с большим удивлением для себя обнаружили огромное количество болельщиц из самых разных стран. С удивлением – потому что в России столько женщин на футбол не ходит. А на чемпионате мира, по данным Ассоциации туроператоров России, женщины купили четверть всех билетов. Эффектные и темпераментные болельщицы с разных континентов сделали ещё более зажигательной атмосферу вокруг стадионов и на трибунах и украсили собой телетрансляции. И россиянки поддались этому порыву и тоже заболели футболом (чему способствовало и успешное выступление нашей сборной): трансляции матчей на время вытеснили Instagram, в женских чатах стали обсуждать результаты и правила игры, и, конечно, появился повод примерить бело-сине-красные наряды!
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Gleb Garanich/REUTERS
Улыбающимися полицейскими Для тех немногих россиян, что имели счастье побывать на Олимпийских играх в Сочи и увидеть там улыбчивых полицейских в костюмах от Bosco, преображение российских стражей порядка во время ЧМ не было сюрпризом. Для всех же остальных улыбки на лицах полицейских стали откровением! Оказалось, что российские полицейские тоже могут быть добродушными, предупредительными и желающими помочь, а не напугать и показать свою власть. Вопрос, насколько долго существующая правоохранительная система позволит им оставаться такими
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INSTAGRAM/GAGLIANONEBRUNA/REUTERS
Матчем между Россией и Испанией за выход в четвертьфинал Он вошел в тройку самых рейтинговых спортивных трансляций за 20 лет, матч смотрели даже балерины Большого театра
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Kai Pfaffenbach /REUTERS
«Ногой Акинфеева» в матче Россия-Испания На фото вратарь российской сборной Игорь Акинфеев отбивает один из мячей в серии пенальти в матче с Испанией. Россия победила в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ
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Денис Абрамов/ТАСС
«Ноге Акинфеева» поставили памятник в селе Красном в Грачевском районе
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Maxim Shemetov/REUTERS
Празднующим гол Дзюбой Традиционно нападающий сборной России Артем Дзюба «отдавал честь» после забитого им гола. В матче с Саудовской Аравией Дзюба вышел на замену и почти сразу забил гол, после чего тренер российской сборной Станислав Черчесов выполнил воинское приветствие, поблагодарив Дзюбу за забитый мяч
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Sergei Grits / AP
Лежащим на газоне игроком сборной Бразилии Неймаром За четыре игры сборной Неймар пролежал на газоне почти 14 минут, подсчитало издание RTS Sport
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Кадр из трансляции
Большим количеством VIP-гостей на футбольных матчах На фото президент России Владимир Путин с президентом FIFA Джанни Инфантино и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом
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Евгений Разумный / Ведомости
Отсутствием агрессивных фанатов Пиво – непременный атрибут футбольных матчей; подавая заявку на проведение ЧМ, Россия обязалась изменить своё внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и на фан-фестах во время чемпионата. Конечно, мы опасались, что неограниченная продажа пива может привести к пьяным дебошам – особенно памятуя о беспорядках, которые случились два года назад на чемпионате Европы во Франции. Но с точки зрения безопасности ЧМ-2018 был организован прекрасно: правоохранители всех участвовавших стран отсекли от ЧМ болельщиков, замеченных в экстремизме, и остальные получили возможность наслаждаться международным праздником футбола и дружбы
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Rebecca Blackwell / AP
Болельщиком из Камеруна, раскрашенным в цвета российского флага Его видели на многих матчах, в фан-зонах и на улицах города. Он стал талисманом российской сборной
15/20
Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Граффити с изображением футболистов и тренеров На фото – граффити художников Артема Буржа и Ильи Иса «Ты просто космос, Стас» с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Участники группы HoodGraff закрашивают граффити, испорченное вандалами, после проигрыша сборной России в матче четвертьфинала
16/20
Andrew Couldridge/REUTERS
Убирающимися болельщиками и футболистами На фото болельщики сборной Японии убирают за собой после матча с Сенегалом. После того, как японская сборная вылетела с чемпионата, футболисты команды навели порядок в раздевалке и оставили записку, на которой по-русски написали «Спасибо»
17/20
Maxim Shemetov/REUTERS
Вслед за Японией порядок после матча с Хорватией навели и российские болельщики
18/20
Darren Staples / Reuters
Бескомпромиссной борьбой Всего один матч из 64 на ЧМ в России закончился со счетом 0:0. При этом в 14 матчах голы забивались в добавленное и дополнительное время - это новый рекорд чемпионатов мира
19/20
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Использованием системы видеоповторов Чемпионат мира в России стал первым в истории, на котором была применена система видеопросмотров нарушений на футбольном матче, получившая название VAR (video assistant referee). Не все поддержали внедрение новой системы, но футбол однозначно стал чище: в России были и назначенные после использования VAR пенальти, и отмененные. Горячим поклонником VAR оказался руководитель Группы технического анализа FIFA Карлос Алберто Паррейра (завоевывавший со сборной Бразилии золото ЧМ-70 как тренер по физподготовке и на ЧМ-94 как главный тренер). «Что совершенно точно делает этот чемпионат историческим и заставит его запомнить, так это использование VAR, - заявил Паррейра, отвечая на вопрос «Ведомостей». - VAR приносит честность в игру. И в этом его вклад. Поначалу все беспокоились и спорили, как этот будет работать. Но постепенно все успокоились, так как все видят, что это работает, игра стала честнее и чище. Нет сомнений, что у VAR большое будущее».