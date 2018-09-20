Промсвязьбанк требует с сына Бориса Минца $20 млн

Бизнесмен сейчас находится за границей, он направил доверенность своим представителям, но она до них не успела дойти, сообщил судье знакомый Минца, который пришел на беседу Евгений Разумный / Ведомости

Санируемый Промсвязьбанк подал иск к председателю совета директоров ФГ «Будущее» Дмитрию Минцу, сыну бывшего владельца группы Бориса Минца. Сегодня в Лефортовском районном суде состоялась беседа по этому делу.

Банк требует взыскать $20 млн с Минца, который выступал поручителем по кредитному договору, сказал судья. Кому банк выдавал кредит, он не сообщил.

В суде присутствовал только представитель Промсвязьбанка, представитель Минца на заседание не пришел. Бизнесмен сейчас находится за границей, он направил доверенность своим представителям, но она до них не успела дойти, сообщил судье знакомый Минца, который пришел на беседу.

Промсвязьбанк от комментариев отказался. «Ведомости» ожидают комментария Дмитрия Минца. Следующее слушание по делу пройдет 17 октября.

У Промсвязьбанка также есть судебные претензии и к негосударственному пенсионному фонду «Будущее» (входит в одноименную финансовую группу). Банк в суде пытается оспорить сделки, прошедшие накануне его санации: «Будущее» и фонды группы «Сафмар» 14 декабря вышли из капитала банка, продав совокупный пакет акций в 20% на бирже. После этого Промсвязьбанк не стал возвращать фондам группы «Будущее» находящиеся у него депозиты на 13,8 млрд руб. - управляющая компания этих НПФ потребовала вернуть деньги через суд. В конце августа представитель Промсвязьбанка сообщил в суде, что по иску о возврате депозитов фондам может быть заключено мировое соглашение.

В сентябре O1 Group Бориса Минца объявила, что передала контроль над ФГ «Будущее» кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Таким образом O1 Group урегулировала долг по кредиту МКБ, права на который в итоге оказались у RT&I. Также ей досталась и O1 Properties, один из крупнейших владельцев московской недвижимости.