Суд арестовал принадлежащие НПФ «Будущее» акции «Росгосстраха»

Стоимость пакета акций страховщика составляет порядка 7 млрд руб. Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Московского округа арестовал акции «Росгосстраха», которые принадлежат негосударственному пенсионному фонду «Будущее», следует из резолютивной части постановления суда. Это обеспечительные меры по иску Промсвязьбанка, который в суде пытается оспорить прошедшие накануне санации сделки. Стоимость пакета акций страховщика, на который наложены обеспечительные меры, составляет около 7 млрд руб.

За день до санации Промсвязьбанка НПФ «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» продали его акции на бирже. Банк решил эти сделки оспорить и подал иски к самим НПФ, их управляющим компаниям и Promsvyaz Capital: в исковом заявлении была описана цепочка операций, в результате которой Promsvyaz Capital на деньги банка выкупил 20% акций у фондов за 16,5 млрд руб.

Ранее суды двух инстанций отказались удовлетворить ходатайства Промсвязьбанка: он просил арестовать пакет акций «Росгосстраха», а также запретить ему возвращать «Конкорд управление активами» (управляет пенсионными накоплениями НПФ «Будущее») депозиты на 12,4 млрд руб. и начисленные по ним проценты (всего 13,8 млрд руб.). Арбитражный суд Московского округа отменил решения нижестоящих судов только в части ареста акций «Росгосстраха».

Представитель НПФ «Будущее» назвал арест акций страховщика «беспрецедентными мерами, находящимися вне правового поля». По его словам, решение суда нарушает закон, запрещающий применять обеспечительные меры к активам, в которые инвестированы пенсионные накопления. «Мы продолжим бороться за свои права в рамках данного судебного разбирательства с целью защитить интересы застрахованных лиц», – подчеркнул представитель фонда.

Представитель страховщика заявил, что арест наложен на незначительный пакет акций (менее 3%), а потому он никак не влияет на деятельность или стратегию «Росгосстраха».

В четверг, 30 августа, в Арбитражном суде Москвы прошло заседание по встречному иску управляющей компании НПФ «Будущее» к Промсвязьбанку с требованием вернуть депозиты на 13,8 млрд руб. Стороны попросили суд отложить рассмотрение дела, в том числе для того, чтобы заключить мировое соглашение.

«События развиваются стремительно, во вторник Арбитражный суд Московского округа рассмотрел ходатайство банка и частично принял обеспечительные меры, наложив арест на акции "Росгосстраха". После на уровне руководителей ответчика и истца начались активные переговоры относительно урегулирования, в том числе этого спора. Стороны заявляют ходатайство об отложении данного судебного заседания, в том числе, чтобы заключить мировое соглашение», - сказал представитель Промсвязьбанка (цитата по «Интерфаксу»). Заседание было перенесено на 11 октября.

Вчера финансовая группа «Будущее» впервые подтвердила, что контроль над ней может перейти к кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Таким образом может быть урегулирован долг O1 Group, права на который в итоге оказались у RT&I. Ранее кипрской компании уже достался другой актив Бориса Минца – один из крупнейших владельцев московской недвижимости О1 Properties.

Владельцы RT&I неизвестны, однако ранее участники рынка говорили «Ведомостям», что она действует в том числе в интересах «Роснефти» и ГК «Регион».

«Ведомости» ожидают комментариев Промсвязьбанка.