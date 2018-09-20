Мосбиржа снова перенесла старт торгов иностранными акциями
Теперь они отложены на неопределенный срок
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Московская биржа отложила запуск торгов иностранными акциями
Андрей Гордеев / Ведомости
Московская биржа отложила запуск торгов иностранными акциями и введение вечерней сессии на фондовом рынке. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на участников финансового рынка и рассказали «Ведомостям» сотрудники трех инвесткомпаний, получивших письмо биржи. Срок сдвигается, подтверждает представитель Московской биржи.
В письме брокерам биржа извинилась за перенос запуска торгов, пишет «Интерфакс». «Данное решение было принято после всестороннего анализа текущих условий и связанных с ними рисков и возможностей для участников торгов и их клиентов», – цитирует агентство сообщение биржи. Когда проект будет возобновлен, в письме не указано.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}