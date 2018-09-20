Финансы / Рынки

Мосбиржа снова перенесла старт торгов иностранными акциями

Теперь они отложены на неопределенный срок
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Московская биржа отложила запуск торгов иностранными акциями и введение вечерней сессии на фондовом рынке. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на участников финансового рынка и рассказали «Ведомостям» сотрудники трех инвесткомпаний, получивших письмо биржи. Срок сдвигается, подтверждает представитель Московской биржи.

В письме брокерам биржа извинилась за перенос запуска торгов, пишет «Интерфакс». «Данное решение было принято после всестороннего анализа текущих условий и связанных с ними рисков и возможностей для участников торгов и их клиентов», – цитирует агентство сообщение биржи. Когда проект будет возобновлен, в письме не указано.

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