Максимальная ставка вкладов топ-10 банков достигла 6,65%
К концу года она может подняться до 7–7,25% по разным прогнозам
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Некоторые банкиры верят, что рост рублевых ставок на российском банковском рынке скорее носит временный характер
Максим Стулов / Ведомости
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов физических лиц за вторую декаду сентября увеличилась на 0,04 процентного пункта (п. п.) до 6,65% годовых.
С начала 2018 г. ЦБ рассчитывал показатель по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка.
Но на этот раз ЦБ изменил список банков – место Совкомбанка впервые занял Московский кредитный банк, максимальная ставка вкладов которого на 0,2 п. п. выше.
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