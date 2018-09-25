Максимальная ставка вкладов топ-10 банков достигла 6,65%

К концу года она может подняться до 7–7,25% по разным прогнозам

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Некоторые банкиры верят, что рост рублевых ставок на российском банковском рынке скорее носит временный характер Максим Стулов / Ведомости

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов физических лиц за вторую декаду сентября увеличилась на 0,04 процентного пункта (п. п.) до 6,65% годовых.

С начала 2018 г. ЦБ рассчитывал показатель по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка.

Но на этот раз ЦБ изменил список банков – место Совкомбанка впервые занял Московский кредитный банк, максимальная ставка вкладов которого на 0,2 п. п. выше.