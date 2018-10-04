Еще 25 кредиторов подали иск к Алексею и Дмитрию Ананьевым

С братьев требуют $11,2 млн и 5,4 млн евро
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Еще 25 состоятельных клиентов Промсвязьбанка пошли судиться с братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. 2 октября держатели кредитных нот на $11,2 млн и 5,4 млн евро, выпущенных под гарантии бизнесменов, подали иск к Ананьевым и их компаниям в Высокий суд Лондона, сообщило агентство Myddleton Communications, которое представляет интересы истцов. Кредиторы просят суд заморозить активы ответчиков.

Заявление пока не принято к производству, знает представитель Myddleton Communications.

Состоятельные клиенты Промсвязьбанка покупали кредитные ноты аффилированной с банком структуры по рекомендациям персональных менеджеров. В декабре 2017 г. ЦБ забрал Промсвязьбанк на санацию, и бумаги обслуживаться перестали.

Поданный в начале октября иск – не единственный. В июле в лондонский суд обратились девять держателей кредитных нот на $15,6 млн и 11 млн евро, а в августе – еще семь кредиторов, вложивших в ноты $11,2 млн и 0,5 млн евро. Группа из 25 инвесторов присоединится к иску, поданному в июле.

Суд уже дважды арестовывал активы бизнесменов по искам держателей кредитных нот и дважды снимал арест. Под обеспечительные меры даже попадал пакет акций банка «Возрождение»: заморозка активов чуть не помешала ВТБ купить «Возрождение». Госбанк закрыл сделку спустя четыре месяца после того, как предправления ВТБ Андрей Костин объявил, что госбанк заинтересовался покупкой «Возрождения» – по просьбе ЦБ.

2 октября ВТБ объявил, что купил 85% «Возрождения», сумма сделки не раскрывалась. Госбанк направит обязательное предложение миноритарным акционерам банка о выкупе обыкновенных акций, им можно воспользоваться до января 2019 г.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы владели обоими банками.

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