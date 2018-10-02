ВТБ купил контрольный пакет банка «Возрождение»

Несколько раз сделке чуть не помешал Лондонский суд

В 2020 г. ВТБ планирует присоединить к себе «Возрождение» Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ приобрел контрольный пакет акций банка «Возрождение», а именно 85%, сообщил госбанк. Со стороны продавца выступил фонд Bonum Capital.

Сделка была закрыта спустя четыре месяца после того, как предправления ВТБ Андрей Костин объявил, что госбанк заинтересовался покупкой «Возрождения», причем сделал это «по просьбе ЦБ».

«Возрождение» принадлежало братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, но после того как ЦБ забрал на санацию другой их актив, Промсвязьбанк, он потребовал от братьев снизить долю в «Возрождении», оставив себе максимум 10%. Сделка не складывалась, срок предписания пришлось продлевать, и регулятор сам подыскал покупателя.

Несколько раз сделка могла сорваться: Лондонский суд дважды арестовывал активы Ананьевых и дважды снимал арест. Заморозка активов была связана с исками держателей кредитных нот, выпущенных под гарантии братьев.

Арест на 36,31% акций «Возрождения» накладывал и Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка. Он был снят 24 сентября, для этого ВТБ пришлось предоставить обеспечение в виде гарантий на 4,4 млрд руб.

В 2020 г. ВТБ планирует присоединить к себе «Возрождение». С августа банк возглавляет бывший член правления ВТБ Геннадий Солдатенков.

ВТБ направит обязательное предложение миноритарным акционерам «Возрождения» о выкупе пакетов обыкновенных акций, говорится в сообщении госбанка, им можно воспользоваться до января 2019 г.

Цена обыкновенных акций «Возрождения» на закрытие во вторник составила 448 руб., с момента объявления о покупке (14 августа) котировки выросли на 10%.