Кому Ананьевы могут продать «Возрождение»

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы должны сократить долю в «Возрождении» с 52,72 до 10% до 18 марта Евгений Стецко / Ведомости

Сегодня совет директоров «Возрождения» должен будет утвердить новых кандидатов в его состав. Те, кто войдут в этот список, будут представлять интересы потенциальных покупателей «Возрождения», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к банку, и человек, близкий к его совету директоров.

На членство в совете директоров «Возрождения» претендует 21 человек, следует из списка кандидатов («Ведомости» с ним ознакомились, человек, близкий к совету директоров, его подтвердил). Из них семь человек представляют интересы фонда Bonum Capital, в их число в том числе входит председатель совета директоров Мурат Алиев. Однако человек, близкий к фонду, говорит, что Bonum Capital представляют 11 человек: помимо семи человек из фонда это Руслан Бабаев и Максим Орловский из «Ренессанс капитала». Также интересы Bonum Capital представляют Владимир Кузнецов и Роман Леонов, указывает собеседник «Ведомостей».

Представитель Bonum Capital Антон Аверин (один из кандидатов) отказался комментировать, на какой именно пакет претендует фонд, а также сколько человек будут представлять интересы фонда. Представитель «Ренессанс капитала» отказался от комментариев.

Накануне Аверин подтвердил интерес фонда к покупке «Возрождения». Фонд Bonum Capital близок к сенатору и бизнесмену Сулейману Керимову, говорили собеседники «Ведомостей», но Аверин отказался комментировать, представляет ли фонд в данном случае интересы Керимова.

В список кандидатов также вошли два представителя НПФ «Благосостояние» - это исполнительный директор фонда Юрий Новожилов и руководитель департамента проектного финансирования Андрей Денисенков, которые были и в предыдущем списке кандидатов, опубликованном банком по ошибке. Тогда человек, близкий к «Возрождению», и человек, близкий к его совету директоров, рассказывали «Ведомостям», что НПФ «Благосостояние» было бы интересно поучаствовать в капитале банка в качестве портфельного инвестора и купить пакет от 10 до 20%. Оба указывали, что у фонда есть идея договориться с будущим мажоритарным собственником о возможном слиянии двух банков - «Возрождения» и «Абсолют банка».

Юрий Новожилов не смог оперативно прокомментировать участие НПФ «Благосостояние» в совете директоров «Возрождения». Представитель «Возрождения» от комментариев отказался.

ВТБ не претендует

Среди претендентов в совет директоров «Возрождения» нет представителей ВТБ: госбанк не заинтересован в «Возрождении», заявил президент ВТБ Андрей Костин. ВТБ не изучал покупку банка братьев Ананьевых, сказал он: «Мы никогда не обещали, что будем изучать. На самом деле нет времени, чтобы изучить. А раз нет времени, мы это не будем изучать. Я говорил, что мы, может быть, посмотрим. Посмотрели — отказались».

Он напомнил, что говорил только о возможном интересе ВТБ к покупке «Возрождения». «Я в Давосе сказал: ребята, я приеду в Москву, посмотрю на этот банк. Посмотрел, увидел, что времени нет, чтобы даже due diligence сделать, поэтому никакого интереса нет», - приводит ТАСС его слова.

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы должны сократить долю в «Возрождении» с 52,72 до 10% до 18 марта - такое предписание им выдал ЦБ после объявления о санации принадлежавшего им Промсвязьбанка. Двое знакомых Ананьевых рассказывали «Ведомостям», что определиться с покупателями братья намерены к середине февраля и представить соответствующие кандидатуры ЦБ. Помимо сжатых сроков на продажу банка сложность также и в том, что 38,1% акций «Возрождения» (принадлежат четырем офшорам в его капитале) были арестованы по иску Промсвязьбанка, который под управлением временной администрации пытается оспорить ряд сделок, прошедших накануне его санации.

Список кандидатов в совет директоров

1. Аверин Антон Борисович – представитель «Бонум кэпитала»

2. Алиев Мурат Магомедович – председатель совета директоров «Бонум кэпитала»

3. Бабаев Руслан Эрнестович – сопредседатель правления «Ренессанс капитала»

4. Басуниа Тамджид Хоссейн – член совета директоров «Возрождения»

5. Денисенков Андрей Владимирович – руководитель департамента проектного финансирования НПФ «Благосостояние»

6. Ермолов Дмитрий Вячеславович – член совета директоров ПСБ с 2011 г. (независимый член СД ПСБ с 2015 г.), гендиректор компании Air Liquide Russia с 2012 г., президент ЗАО «Промсвязьнедвижимость» в 2008-2011 гг.

7. Кузнецов Владимир Анатольевич – должность неизвестна; может представлять интересы «Бонум кэпитала»

8. Кукушкин Антон Александрович – управляющий директор ООО «Бонум кэпитал»

9. Леонов Роман Александрович – должность неизвестна; может представлять интересы «Бонум кэпитала»

10. Малинин Сергей Николаевич – бывший член правления «Возрождения»

11. Маргания Отар Леонтьевич – заместитель председателя совета директоров «Возрождения»

12. Мещеряков Максим Георгиевич – гендиректор ООО «Бонум менеджмент»

13. Нахманович Марк Меерович – предправления банка «Возрождение»

14. Новожилов Юрий Викторович – исполнительный директор НПФ «Благосостояние»

15. Орлов Николай Дмитриевич – член совета директоров «Возрождения»

16. Орловский Максим Николаевич – директор ИГ «Ренессанс капитал»

17. Отрубянников Сергей Вениаминович – гендиректор ООО «Бонум кэпитал»

18. Павлов Евгений Анатольевич – зампредправления «Возрождения»

19. Сидоров Александр Владимирович – директор по корпоративному развитию ООО «Бонум кэпитал»

20. Смирнов Евгений Сергеевич – должность неизвестна

21. Федоров Александр Анатольевич – директор по корпоративному развитию ООО «Бонум кэпитал»