Опорный банк Крыма засекретил отчетность
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Работающий в Крыму РНКБ перестал публиковать финансовую отчетность по российским и международным стандартам. А в ежеквартальном отчете эмитента говорится, что банк не публикует сведения о счетах, аудиторе, оценщиках, консультантах, совете директоров «в соответствии с актом правительства».
Те же сведения не раскрывает и «дочка» РНКБ – Крайинвестбанк.
РНКБ находится под санкциями и принадлежит Росимуществу, капитал банка на 30 июня достиг 43 млрд руб., следует из отчета на сайте ЦБ, который банк продолжает публиковать. Такой капитал (с ним РНКБ 23-й в рэнкинге «Интерфакс ЦЭА», а по активам – 46-й) нужен банку для финансирования «инфраструктурных проектов федерального значения в Крыму» и развития реального сектора экономики.
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