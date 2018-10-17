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Финансы / Рынки

Минфин разместил весь выпуск ОФЗ на 10 млрд рублей

После успешного тестового аукциона на прошлой неделе он увеличил предложение вдвое
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В среду, 17 октября, Минфин разместил 100% выпуска шестилетних ОФЗ на 10 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,41% годовых. При этом спрос превысил предложение в 3,1 раза, сообщило ведомство.

На Московской бирже в 13.20 мск бумаги этого выпуска торговались с доходностью 8,46% годовых.

Минфин полностью размещает выпуски вторую неделю подряд – до этого в течение двух месяцев ведомству не удавалось занять планируемую сумму. В августе он лишь один раз разместил все предложенные инвесторам бумаги. 5 сентября Минфин вышел на рынок с ОФЗ на 15 млрд руб., но аукцион пришлось признать несостоявшимся. После этого ведомство месяц не выходило на рынок: сначала из-за волатильности рынка, потом – чтобы эту волатильность снизить. 3 октября Минфин возобновил аукционы, предложив инвесторам два выпуска ОФЗ с погашением в 2021 и 2024 гг. по 10 млрд руб. каждый, но возвращение на рынок оказалось неуспешным. Аукцион по трехлетним бумагам из-за «отсутствия приемлемых цен» Минфин признал несостоявшимся, а бумаги шестилетнего выпуска продал только на 7,4 млрд руб.

И только в прошлую среду, 10 октября, Минфин смог полностью занять планируемую сумму. Он разместил трехлетние ОФЗ, но в уменьшенном объеме – на 5 млрд руб. Ведомство поясняло, что размещает сокращенный объем гособлигаций «в целях мониторинга настроения участников рынка». Спрос тогда превысил предложение более чем в 4 раза.

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