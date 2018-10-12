В сентябре иностранные инвесторы сократили продажи ОФЗ до 40 млрд рублей
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В сентябре нерезиденты продали ОФЗ на 39,7 млрд руб., следует из подготовленного ЦБ «Обзора рисков финансовых рынков». Основной объем продаж пришелся на первую половину сентября – тогда нерезиденты продали бумаги на 31,8 млрд руб.
В августе иностранные инвесторы продали ОФЗ на 98 млрд руб., следует из ранее опубликованных регулятором данных по доле инвестиций нерезидентов в ОФЗ. Аналогичной статистики за сентябрь пока нет – этот документ ЦБ публикует позже, чем «Обзор рисков финансового сектора». Инвесторы начали активно распродавать российский госдолг после того, как стали известны подробности возможных антироссийских санкций: запрет на покупку нового госдолга, а также ограничение на долларовые операции ряда российских госбанков.
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