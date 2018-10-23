Moody's: устойчивость российских банков продолжит расти

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Андрей Махонин / Ведомости

В ближайшие полтора года качество активов банков продолжит улучшаться, а достаточность капитала – расти, прогнозируют аналитики Moody's. Рейтинговое агентство повысило прогноз для российского банковского сектора со «стабильного» на «позитивный».

Больше кредитов

Поддерживать российские банки будут благоприятные макроэкономические условия, поясняется в новом прогнозе: инфляция остается низкой, реальный ВВП будет расти в среднем на 1,7% в год, а курс рубля восстановил корреляцию с дорожающей нефтью. В то же время экономический рост продолжат сдерживать санкционные риски, признают аналитики Moody’s.

Качество кредитных портфелей банков в ближайшие полтора года будет расти, прогнозирует агентство. Доля неработающих кредитов (просроченных на 90 дней и более, NPL) должна снизиться с 11 до 9,6%, рассчитывают аналитики. А передача проблемных активов санируемых банков в фонд плохих долгов, создаваемый на базе банка «Траст», может снизить NPL еще больше – до 8% к концу 2019 г.

Старые кризисные кредиты постепенно замещаются более качественными новыми, выданными по достаточно жестким стандартам, говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова. В свою очередь, улучшение качества активов позволит банкам снизить отчисления на возможные потери по ссудам до докризисных уровней, продолжает она. По оценке агентства, доля резервов на возможные потери снизится с 1,6% в 2017 г. до 1,2% в 2018 и в 2019 гг. До кризиса, в 2011–2013 гг. этот показатель составлял в среднем 1,3%.

Одновременно российские банки продолжают увеличивать кредитование, отмечается в отчете Moody’s. По итогам этого года агентство ожидает рост на 10%. Благодаря благоприятным макроэкономическим условиям улучшается финансовое положение заемщиков, отмечает Ульянова: инфляция остается низкой, а ставки по кредитам – комфортными, поэтому у населения есть возможность брать и обслуживать кредиты.

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