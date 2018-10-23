Moody's: устойчивость российских банков продолжит расти
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В ближайшие полтора года качество активов банков продолжит улучшаться, а достаточность капитала – расти, прогнозируют аналитики Moody's. Рейтинговое агентство повысило прогноз для российского банковского сектора со «стабильного» на «позитивный».
Больше кредитов
Поддерживать российские банки будут благоприятные макроэкономические условия, поясняется в новом прогнозе: инфляция остается низкой, реальный ВВП будет расти в среднем на 1,7% в год, а курс рубля восстановил корреляцию с дорожающей нефтью. В то же время экономический рост продолжат сдерживать санкционные риски, признают аналитики Moody’s.
Качество кредитных портфелей банков в ближайшие полтора года будет расти, прогнозирует агентство. Доля неработающих кредитов (просроченных на 90 дней и более, NPL) должна снизиться с 11 до 9,6%, рассчитывают аналитики. А передача проблемных активов санируемых банков в фонд плохих долгов, создаваемый на базе банка «Траст», может снизить NPL еще больше – до 8% к концу 2019 г.
Старые кризисные кредиты постепенно замещаются более качественными новыми, выданными по достаточно жестким стандартам, говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова. В свою очередь, улучшение качества активов позволит банкам снизить отчисления на возможные потери по ссудам до докризисных уровней, продолжает она. По оценке агентства, доля резервов на возможные потери снизится с 1,6% в 2017 г. до 1,2% в 2018 и в 2019 гг. До кризиса, в 2011–2013 гг. этот показатель составлял в среднем 1,3%.
Одновременно российские банки продолжают увеличивать кредитование, отмечается в отчете Moody’s. По итогам этого года агентство ожидает рост на 10%. Благодаря благоприятным макроэкономическим условиям улучшается финансовое положение заемщиков, отмечает Ульянова: инфляция остается низкой, а ставки по кредитам – комфортными, поэтому у населения есть возможность брать и обслуживать кредиты.
Худшие в БРИКС
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}